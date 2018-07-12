原子筆斷水！背手繪刺青鬼頭 網朝聖專頁嚇壞：勇者

2018年07月12日 19:28 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

美感是主觀的東西，每個人的看法都不同。最近有一名網友滑臉書時，發現一個刺青臉書專頁，PO出為客人手繪紋身圖樣的照片，不過由於半成品畫風太特殊，因此截圖PO網分享，許多網友看完開玩笑表示「動漫風嗎？我真的不懂藝術」，不過也有人幫忙緩頰「只是割線而已，還看不出好壞」。

一名網友在《爆廢公社》PO出幾張從刺青臉書專頁截下的圖，照片中一名女顧客露出後背，上面則是一個手繪的雷鬼圖案，還有割製的輪廓線，目前僅是草稿，刺青師還寫下「感謝女勇士，鬼頭，客人受不了，手繪，未完成品，下趟繼續」。

一名網友在《爆廢公社》PO出幾張從刺青臉書專頁截下的圖(圖翻攝自/臉書/爆廢公社)

由於手繪的圖樣相當特別，不少網友表示「應該是用原子筆畫的？」、「動漫風嗎？我真的不懂藝術」、「我如果是她，我會哭」、「現代畢卡索」、「刺在身上會衰吧！什麼臉啊」、「只能說…這種程度的刺青很少見」、「這鬼頭牙齒應該要戴牙套了」。也有不少人為刺青師說話「第三張還好吧！前面只是草稿啊」、「草稿其實好」、「只是割線而已，還看不出好壞」。

更有人認為，網友不應該嘲諷追求夢想的人，而是要給予他們鼓勵「也許他真的喜歡刺青，只是缺少了畫畫的藝術，雖然他少了這份藝術的天賦，但這是可以練的，名人也是都有『剛開始』的時候，或許在未來的哪一天，這位刺青愛好者，也會是個刺青名人也不一定啊」。而這個刺青專頁也因此爆紅，遭到網友們朝聖，目前已關閉臉書。