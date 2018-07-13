OL堅持與同事保持5m距離！竟與子宮頸癌手術有關

OL堅持與同事保持5m距離！竟與子宮頸癌手術有關(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

若發現身體有問題，一定要找醫師解決，千萬不要延遲治療時間。大陸杭州有一名上班族，平時對人相當友善，但4年來卻鮮少與人太接近，而且幾乎保持5公尺的距離，讓同事都感到相當好奇，問題竟是出在她的下體，會24小時滲出液體，還會有腥臭味讓她很困擾。

綜合陸媒報導，40歲的楊姓女子為人友善，工作能力也很強，但讓同事感到奇怪的是，她幾乎不太接近同事，而且都保持5公尺的距離，原來楊女在10年前，曾做過子宮頸癌手術，當時還有進行化療，所幸發現的早，病狀才未繼續惡化。

楊女起初認為自己可以過上正常人的生活，豈料下體卻反覆出現水腫的問題，直到4年前，下體更是24小時不斷滲出液體，雖然平時不會痛，但是卻讓她感到不舒服，甚至還會有腥臭味，使她不敢太靠近其他人，就怕讓別人聞到臭味，每天更要攜帶許多衛生紙，將下體擦乾。

儘管這個狀況讓她很苦惱，但又因為害羞，讓她一直不敢至醫院治療，原本想忍住，但隨著時間越拖越長，最終忍不住至醫院就診，發現10年前的手術，曾替她進行淋巴清掃，導致陰部的淋巴回流遭障礙，在回流不順的狀況下，使得局部淋巴管增生擴張，致濾泡易破裂，淋巴液、蛋白質等流出，使得她下體滲出液體。

而這些液體流出，也會讓楊女體內營養流失，而這病狀其實就是「淋巴水腫」，子宮頸癌術後很常見。不過由於淋巴管非常細小，手術難度相當高，且考慮到楊女是彌漫性病變，因此醫師便運用血管瘤硬化治療方式醫治，治療後楊女下體滲出的液體已減少，進行3次後，局部濾泡增生也都消失了。

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