把男童當人肉坐墊逼讓位 無賴阿伯怒嗆「不尊重老弱傷殘」

2018年07月13日 08:21 陳慶餘

讓位給有需要的人是種美德，但拿來情緒勒索真的很要不得！中國大陸四川成都昨（12）日就發生一起讓位糾紛事件，一名男童在搭乘公車時被一名老伯強迫讓座，還直接一屁股坐到男童大腿上，把男童嚇得大哭，即使其他乘客出言阻止，老伯還不斷回嘴辱罵，過程被網友拍下放上網後引起熱議。

「看完全程我實名制許願，希望病魔早日戰勝他，真真真真真不要臉」，網友「葡萄醬是胖紙」昨日下午在微博上貼出影片，表示成都一輛公車上有一個老伯強迫小朋友讓座，對方沒第一時間起來，老翁就在那邊大喊：「他是老年人又是殘疾人，這個位置只有他能坐」，還嗆男童一定是孤兒、沒有上過學才會不懂得敬老尊賢，說到激動處甚至還直接把男童當成人肉坐墊，一屁股坐在男童的大腿上，把男童嚇到大哭。

從影片中可見，老翁當時不斷嘗試坐在男童身上，後方一名手抱小孩的女子看不下去出言制止，但老翁仍不斷咆哮痛罵，並且直接把男童拉離椅子，「後來一個小姐姐給男童讓座了，黃色的位置是確實全部坐的老弱孕殘。」

影片曝光後引起網友熱議，不少網友都批評老翁根本是「為老不尊」和「以大欺小」，更有憤怒的網友大罵：「白活了幾十歲，祝病魔早日戰勝他」、「如果老人素質要是這樣的話，我選擇公車沒有座椅全部站著」。