亞裔女費城公園「徒手抓鳥」 網友傻眼：是怎樣？

亞裔女費城公園「徒手抓鳥」 網友傻眼：是怎樣？（影片截圖）

友善列印

是要晚上加菜嗎？一名網友日前和友人到費城的一處公園踏青，卻目擊到一幕驚人畫面，一對亞裔男女坐在公園的長凳上，沒想到身穿黑衣的女子卻突然用迅雷不急掩耳的速度來徒手抓鳥，並且將鳥放到袋子裡，手法相當熟練，網友見狀後也當場傻眼。

從曝光的影片中可見，這對亞裔男女當時在長椅上並肩而坐，地上則有一群被飼料吸引過來的麻雀，只見到黑衣女卻俯身用手靠近小鳥，接著在一把將小鳥抓住，並放到已經準備好的塑膠袋裡面，而袋子裡面似乎已早有其他獵物，至於女子身旁的男子則是全程觀看，並且面露微笑，顯然是很滿意黑衣女的「戰果」。

對此，美國國家公園管理局（National Park Service）的發言人吉蓮（Gina Gilliam）就證實確有此事，而整這起事件發生於費城的華盛頓廣場公園（Washington Square）。他們在事發後也立刻接到投訴，並且派護林員到場處理，而護林員也在當下就找到了這兩名公然抓鳥的男女。

吉蓮指出，在負責調查的護林員發現這對男女時他們正在餵鳥，而護林員也的確發現他們手上拿著一個白色的塑膠袋，不過裡面並沒有裝著任何一隻鳥，而面對抓鳥的指控，兩人也承認他們的確有抓，但已經放走了。

隨後護林員也立即提醒兩人在公園捕捉任何野生動物將會觸犯聯邦法律，除了會面臨罰款外，還會被處以六個月的監禁。吉蓮強調，在這起「綁架事件」發生後，國家公園管理局正準備在採取進一步行動，以確保此類違規行為不會再度發生。

生死一瞬間！關西水患老翁開車... 英國特種部隊遇IS埋伏 超神...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。