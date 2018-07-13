亞裔女費城公園「徒手抓鳥」 網友傻眼：是怎樣？

2018年07月13日 14:50 陳慶餘

是要晚上加菜嗎？一名網友日前和友人到費城的一處公園踏青，卻目擊到一幕驚人畫面，一對亞裔男女坐在公園的長凳上，沒想到身穿黑衣的女子卻突然用迅雷不急掩耳的速度來徒手抓鳥，並且將鳥放到袋子裡，手法相當熟練，網友見狀後也當場傻眼。

從曝光的影片中可見，這對亞裔男女當時在長椅上並肩而坐，地上則有一群被飼料吸引過來的麻雀，只見到黑衣女卻俯身用手靠近小鳥，接著在一把將小鳥抓住，並放到已經準備好的塑膠袋裡面，而袋子裡面似乎已早有其他獵物，至於女子身旁的男子則是全程觀看，並且面露微笑，顯然是很滿意黑衣女的「戰果」。

對此，美國國家公園管理局（National Park Service）的發言人吉蓮（Gina Gilliam）就證實確有此事，而整這起事件發生於費城的華盛頓廣場公園（Washington Square）。他們在事發後也立刻接到投訴，並且派護林員到場處理，而護林員也在當下就找到了這兩名公然抓鳥的男女。

吉蓮指出，在負責調查的護林員發現這對男女時他們正在餵鳥，而護林員也的確發現他們手上拿著一個白色的塑膠袋，不過裡面並沒有裝著任何一隻鳥，而面對抓鳥的指控，兩人也承認他們的確有抓，但已經放走了。

隨後護林員也立即提醒兩人在公園捕捉任何野生動物將會觸犯聯邦法律，除了會面臨罰款外，還會被處以六個月的監禁。吉蓮強調，在這起「綁架事件」發生後，國家公園管理局正準備在採取進一步行動，以確保此類違規行為不會再度發生。