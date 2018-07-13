英國特種部隊遇IS埋伏 超神軍犬1打9咬死聖戰士

英國特種部隊遇IS埋伏，超神軍犬1打9咬死聖戰士（示意圖非當事犬／翻攝維基百科）

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英國空降特勤隊（Special Air Service，SAS）一支6人小隊，兩個月前在敘利亞的北部執行一場日常的巡邏任務，但卻遇到伊斯蘭國的聖戰士埋伏，被從四面八方射來的子彈給壓制動彈不得，沒想到隨隊巡邏的軍犬卻在這時發威，循著子彈射來的方向，找到了埋伏在建築物內的IS份子，並且以1敵9，成功救下6名特種部隊成員的性命。

根據《每日星報》報導，這隻軍犬是一隻比利時瑪連萊犬，以其勇敢和兇猛而聞名，當時他正與另外6名SAS的士兵乘著裝甲車進行巡邏，並且在一處村莊下車進行徒步搜索，沒想到卻在此時遇到IS士兵埋伏，雖然SAS當下立刻還擊，但IS士兵也不是省油的燈，利用包抄的方法將英軍壓制在原地。

就在這千鈞一髮之際，一名SAS士兵將軍犬的口罩拿下，並且吩咐牠進行攻擊，而軍犬也立刻順著開槍方向，衝進一處IS士兵埋伏的建築物當中開始攻擊，而建築物內也立刻傳出各種驚叫聲，而隨至著叫聲結束，IS士兵也漸漸停止開槍。成功脫困的英軍這時進入建築物查看，只見到一名IS士兵的喉嚨完全被咬爛，還有2人被咬到重傷倒地，另外6名IS士兵更是被嚇得落荒而逃。

報導指出，這起事件發生在在兩個月前，但是出於安全原因，軍犬的英勇事蹟才會拖到現在才公布。消息人士指出，在這場戰鬥中，除了SAS的士兵全部都平安歸來以外，這勇猛1打9的軍犬也毫髮無傷。

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