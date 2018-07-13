世足床戰開打！台男球賽當引子 約炮約到床上去

2018年07月13日 17:33 李珮雲 ／綜合整理 ／綜合整理

內行人看球賽，外行人看天菜！海外約會交友App《JustDating》公布最新調查發現，台女世足賽最哈一夜情對象是擁有迷人電眼的法國球員格里兹曼（Antoine Griezmann）。此外，世足賽期間，不少台男以看球賽當引子約妹看球，最熱門約會地點在酒吧餐廳，其次則是男生家裡，賽事激烈開打，床上也準備開戰。

世界盃如火如荼開打，激烈的賽事之外，最吸引女生目光的不外乎是一票有顏值又有好身材的天菜足球員。除了榮登台女心中「最哈一夜情對象」的法國隊Antoine Griezmann（安托萬·格里兹曼）之外，第二名則是比利時隊Thomas Vermaelen（托馬斯·維爾馬倫），一雙深邃大眼加上憂鬱氣質，讓許多女生朝思暮想。第三名則是英格蘭隊Jack Butland（傑克·巴特蘭德）英挺五官配上無敵電眼，脫下球衣完全就是個壯碩的肌肉猛男，坐擁不少女生粉絲。

台女票選最想一夜情世足球員 TOP3 （圖／《JustDating》提供）

此外，世足賽開打後，更有不少台男以看球賽當引子，藉機發起約會，酒吧私人包廂、包場餐廳的邀約最受歡迎，在熱烈歡騰的氣氛，加上吵雜環境不得不湊近說話，不著痕跡突破安全距離拉升親密度，躍升成為最夯約會地點。

若是不喜歡人擠人，又有貼心男士專車接送，約去男生家成了第二名熱門地點，其中以台北市、台中、台南的男生貼出邀約最多。尤其現在進入最後激戰，「一起看世足」儼然成為最佳暗示的約會邀約，一把零食幾罐啤酒，場內激戰，場外也準備開戰。