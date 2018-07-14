主人遭男友殺害棄屍 忠犬帶警找屍體助破案

2018年07月14日 08:08 陳慶餘

俄羅斯聖彼得堡一名男子，因為懷疑被女友戴綠帽，竟然在談判過後將女友殺害棄屍，並且將她飼養多年的柯基犬帶到十公里外丟棄，但天網恢恢，這隻柯基被一名警察發現後，不斷嘗試引領警察到主人的屍體處，而警方果然在事後找到她的主人屍體，並且將兇手逮捕。

根據《每日郵報》報導，被指控犯下殺人案的男子安東諾夫（Arkadiy Antonov），日前發現其39歲的女友芙蘭高娃（Maria Frolenkova）和另一名男子過從甚密，因此懷疑自己被戴綠帽，氣得向女友興師問罪，而女友也在逼問之下坦承對方是她的網友，兩人的確有約會，而安東諾夫最後則是開車將芙蘭高娃載至一處森林之中將她活活打死，並且用樹枝和樹葉將屍體覆蓋，企圖藏屍。

在殺害女友後，安東諾夫擔心和女友形影不離的寵物犬霍沙（Foksa）會害他事跡敗漏，因此就開車將牠載到距離棄屍地點約10公里處的地方，並將牠扔出車外，但霍沙不久之後被一名路過的警察發現，而牠更嘗試引領警員到案發地點，最終命案才被揭發。

警方在發現屍體後立刻展開調查，並且循線將安東諾夫逮捕。據了解，39歲的芙蘭高娃曾經離過婚，已育有兩子的她生活相當奢華，坐擁不少別墅和名車，她和安東諾夫同樣也是透過網路認識，至於這隻幫助警方破案的忠犬，目前已交回給她的家屬照顧。