主人遭男友殺害棄屍 忠犬帶警找屍體助破案

主人遭男友殺害棄屍，忠犬「霍沙」帶警找屍體助破案（翻攝每日郵報）

友善列印

俄羅斯聖彼得堡一名男子，因為懷疑被女友戴綠帽，竟然在談判過後將女友殺害棄屍，並且將她飼養多年的柯基犬帶到十公里外丟棄，但天網恢恢，這隻柯基被一名警察發現後，不斷嘗試引領警察到主人的屍體處，而警方果然在事後找到她的主人屍體，並且將兇手逮捕。

根據《每日郵報》報導，被指控犯下殺人案的男子安東諾夫（Arkadiy Antonov），日前發現其39歲的女友芙蘭高娃（Maria Frolenkova）和另一名男子過從甚密，因此懷疑自己被戴綠帽，氣得向女友興師問罪，而女友也在逼問之下坦承對方是她的網友，兩人的確有約會，而安東諾夫最後則是開車將芙蘭高娃載至一處森林之中將她活活打死，並且用樹枝和樹葉將屍體覆蓋，企圖藏屍。

在殺害女友後，安東諾夫擔心和女友形影不離的寵物犬霍沙（Foksa）會害他事跡敗漏，因此就開車將牠載到距離棄屍地點約10公里處的地方，並將牠扔出車外，但霍沙不久之後被一名路過的警察發現，而牠更嘗試引領警員到案發地點，最終命案才被揭發。

警方在發現屍體後立刻展開調查，並且循線將安東諾夫逮捕。據了解，39歲的芙蘭高娃曾經離過婚，已育有兩子的她生活相當奢華，坐擁不少別墅和名車，她和安東諾夫同樣也是透過網路認識，至於這隻幫助警方破案的忠犬，目前已交回給她的家屬照顧。

死者生前和「霍沙」形影不離（翻攝每日郵報） 死者生前和「霍沙」形影不離（翻攝每日郵報）
假裝視障趁機襲胸 惡狼認了「... 韓國百貨公然「開店屍姦」 網...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。