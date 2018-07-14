靴上都是泥濘！「鋼鐵人」脫鞋進店 2萬人致敬：真男人

靴上都是泥濘！「鋼鐵人」脫鞋進店 2萬人致敬：真男人(圖翻攝自/爆怨公社)

友善列印
/綜合報導

各行各業都值得人尊敬，懂得為別人著想更是偉大。最近一名網友表示，一名工人工作到一段落後，打算至超商買飲料，豈料到門口卻突然停下腳步，接著脫下鞋子走進店裡，看在原PO眼裡滿是感動，網友大讚「真男人」，這篇文更是獲得2.1萬網友按讚。

一名網友在《爆怨公社》PO文表示，剛看見一名身穿印有「鋼鐵人」字樣T恤的工人，打算至超商買飲料消暑，豈料他走到店門口後，突然停下腳步，更將腳上的靴子脫掉，只著襪子走進店裡，原PO往回一看鞋子，「原來都是泥濘…，其實我們常看到是直接穿鞋進去，再有良心一點的，進門前在門口把鞋子敲一敲…，不知道為什麼覺得~這世界上有鋼鐵人在真好！」。

原PO將其放上網，2.1萬網友看完都相當感動(圖翻攝自/爆怨公社) 原PO將其放上網，2.1萬網友看完都相當感動(圖翻攝自/爆怨公社)

許多網友大讚「現今社會冷漠只顧自己，有幾個能像他如此為人著想，真男人」、「所以說有沒有修養、有沒有品德，跟錢、學歷、工作、是沒有絕對關係的」、「這個貼心的舉動，讓我看了有些難過，不是每個人都嫌你們髒的！」、「這就是美德，而且現在已經很多人不懂美德了，他很棒！、「這種不造成別人麻煩的人，謝謝你」。

還有遇過類似事情與同業的人表示「我做灌漿的，我是會在工地外面洗好再敲乾淨才敢進去」、「之前常遇到一些做工的人都很不錯，每次叫他們不要脫鞋進7-11都講不聽，他們就怕把地板弄髒」、「之前客人還不敢進來，就在門口直接跟我說他要買什麼，我說你可以進來沒關係，他說怕弄髒超商地板，超暖心」。

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