扯！防災演練把女大生推下3樓摔死 教練遭爆沒執照

扯！防災演練把女大生推下3樓摔死 教練遭爆沒執照（翻攝indianexpress.com）

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印度一名19歲的女大生日前參加學校內的一場防災活動，並且依照帶領的教官的要求，雙腳懸空坐在三樓與二樓之間凸出來的橫樑上，沒想到她卻突然被教官用力一推，導致她失去平衡摔落地面，頭部受到重創不治身亡。

根據《印度時報》報導，2年級的女大生羅傑絲瓦里（Logeswari）當時正在參加學校舉行的防災演習，並在過程之中接受一名自稱擁有救難執照的31歲教練執導。

從曝光的影片中可見，當時羅傑絲瓦里正坐在三樓與二樓之間的橫樑之上，隨後就被教練一把推下，頭部還在半空中重擊建築物外牆，接著才摔到地面陷入昏迷，並在送醫後不治身亡。

目擊此事的學生指出，在羅傑絲瓦里被推下樓之前，有其他五名學生也曾經練習從二樓跳下，不過他們都安全落在防護網上。

事後警方也和當地的教育單位介入調查，並發現該名肇事的教練雖然自稱擁有印度國家救難局（National Disaster Management Authority，NDMA）的資格，但NDMA隨即出面澄清，此事是子虛烏有，肇事者並非NDMA成員。

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