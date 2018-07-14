遇小孩踢椅背媽不阻止！她請Google小姐救援 網笑：高招

2018年07月14日 16:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有時搭車或看電影時，難免會遇到不受控的孩子，踢前座的椅背，但當下又怕尷尬不敢提醒，那該怎麼辦呢？最近有一名網友透露，先前搭乘客運時，後座恰好坐了一名小孩，期間不斷吼叫還踢她椅背，甚至還動手拉她的頭髮，而其母親竟只是口頭警告，網友最後忍無可忍，於是請出Google小姐支援，結果一秒見效。

一名女網友在《爆怨公社》表示，先前搭乘客運時，後座剛好是一名小孩，期間不斷吼叫，甚至出腳踹前坐，而原PO原本小睡休息一下，後坐的孩童還拉了她頭髮，讓她忍無可忍，而這吵鬧的半小時，其母親卻只是出言提醒制止而椅。

「媽媽都是一邊滑手機，一邊說不要吵了，再吵我要生氣了，然後連頭都沒有抬，完全就一個放任政策」。女網友無可奈何，便想出一個奇招，在Google翻譯寫下「可以不要一直踢我椅背嗎」，並按下播放鍵，幫她說出內心的話「在他們安靜的一瞬間播放，馬上媽媽就學會制止小孩了」。

女網友將此事PO上網，許多網友直呼厲害(圖翻攝自/爆怨公社)

許多網友看完直呼這招厲害「還好媽媽聽的懂…」、「這招太好了啊！（筆記）」、「妳好聰明呀」、「這招學起來，以後搭公共運輸工具可以用」、「滑了一整天的爆系公社，妳最專業」、「這招一定要學！太實用了」。

還有人分享其他招數「轉頭透過縫隙盯著小朋友看，有兩種狀況，一種是有我的緣會跟我笑，然後就乖乖的。另一種沒緣的就盯到他頭皮發麻，笑到他有陰影，永遠不敢踢別人椅子」、「我是會非常大聲的跟我女兒說(我女兒通常會坐我旁邊)：妹妹啊！妳不要像後面的人一樣，一直去踢椅背，也不要拉別人頭髮，更不要把腳放在椅子上。這樣會讓人家覺得妳沒禮貌沒家教，通常後面就會停止動作了」。