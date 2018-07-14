過馬路遇車禍！女兒急推開輪椅被撞飛 母見慘狀痛哭

2018年07月14日 17:33 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

開車一不小心，就可能毀了一個家庭。大陸江蘇省泰州市發生一起車禍，10日一名女子推著坐輪椅的母親過馬路，沒想到期間突來駛來一輛轎車，完全沒有踩剎車就將女子撞飛，畫面只剩坐在輪椅上的老母親，她回頭驚見女兒被撞，忍不住掩面痛哭，讓人看得相當心疼。

根據《江蘇新聞》報導，事發於姜堰城區328國道與高教路口，一名62歲婦女晚間7點多，推著坐輪椅的母親經過此路段，沒想到途中衝出一輛白色轎車，竟將正在推輪椅的婦人撞飛，老母親驚覺不對勁，趕緊回頭查看，才發現女兒已在好幾公尺外，心痛的掩面痛哭。

監視器畫面可見，馬路上獨留老婦一人掩面哭泣(圖翻攝自/梨視頻)

從監視器畫面可見，事發時母女倆未走在斑馬線上，婦女驚覺有車要來，趕緊將輪椅往前推，而自己則反遭撞上，事後肇事的許姓駕駛表示，當時天色相當昏暗，恰好對向車輛的車燈太刺眼，導致他眼睛處於短暫失明的狀態，當他發現前面有人時，卻已經來不及了，而婦人送醫搶救後，仍宣告死亡。

據了解，該名8旬老母親雙腳不便，而婦人相當孝順，將她暫時接到家裡住，平時都會推著輪椅帶母親散步，沒想到在回家途中竟遇到死劫，而老母親得知女兒的死訊後，精神受到強烈打擊，每天都以淚洗面，目前已交由家人照顧。

目前具體車禍原因仍需調查，而員警也提醒，由於晚間視線較暗，出門時一定要小心，行人也盡量走斑馬線，過馬路前更要左右查看，駕駛在行駛時，也要注意車速不要過快，降低悲劇再次發生。