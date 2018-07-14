甜蜜的失誤！幫新人拍求婚過程 看影片全是老爺爺自拍

甜蜜的失誤！幫新人拍求婚過程 看影片全是老爺爺自拍(圖翻攝自/youtube/ValenZero)

友善列印
/綜合報導
甜蜜的失誤！幫新人拍求婚過程 看影片全是老爺爺自拍(影片來源/youtube/ValenZero)

隨著科技日新月異，生活也變得方便，不過對於年長者來說，學習新科技並不容易。美國加州一名71歲老爺爺，日前與家人至新墨西哥州玩，期間恰好遇到有人求婚，豈料他們便將手機交給老爺爺拍攝求婚過程，有趣的是，他當時不小心將相機轉成自拍模式，整段過程都是老爺爺開心的笑容。

71歲的老爺爺哈特（John Hart）於6月28日，與家人至新墨西哥州的桑迪亞山纜車（Sandia Peak Tramway）遊玩，期間一名年輕男子正要向交往8年的女友求婚，他的朋友克理斯多福（Christopher）因此請哈特女兒的男友福勞汀（Jayce Flauding）幫忙拍攝，不過當時他手上東西帶太多，因此順手將手機交給哈特爺爺。

沒想到，手機的相機竟轉成自拍模式，而哈特爺爺也渾然不知，他與周圍的人一起見證這個甜蜜的求婚橋段，影片中還可以看見他露出開心的笑容，不斷的祝福兩人，直到一旁有人笑著大喊「你在拍什麼？你知不知道這樣是在拍你的臉？你一直在拍自己的臉啊！」，這時哈特爺爺才發現，自己居然是在自拍，最後露出尷尬的笑容。

哈特爺爺事後表示，雖然他沒有拍到求婚片段，但他見證了這美麗的一刻，「當他下跪並打開婚戒時，那個女孩露出燦爛的笑容」，也很開心看見兩人能結婚，目前哈特老爺爺希望可以找到這對新人，想將當時的求婚影片與自拍結合，從兩個角度去看這段求婚橋段。

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