國小被鎖廁所學長救她！10年後找到恩人 真相卻傻眼逆轉

2018年07月14日 22:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

小朋友總是愛惡作劇。一名女網友在網路發文，表示想找10年前一名救她的學長，當她國小三年級時，被人惡作劇鎖在廁所，期間害怕的不斷呼喊求救，所幸遇到國中學長開門相救，讓她當下感動不已，過了10年後她想再好好向對方道謝，豈料真的透過網路找到學長，但故事的真相卻讓她超傻眼。

一名女網友在《Dcard》發文表示，寫這段故事是為了找一個恩人，大約9、10年前，她還是國小三年級學生，某次週五放學她想先上個廁所，於是跑至離停車場最近的廁所，由於是供低年級使用，因此門栓是設計在門外的，且是男女共用。

原PO憶訴「記得那時候進去上廁所時還有個男生，我看過的人，上到一半突然聽到有個『ㄎㄧㄚㄎㄧㄚ』的聲音」，但當時她並未留意，直到上完後想開門時，卻發現門被反鎖了，而且這座廁所還是學校最偏僻的，當下讓她相當害怕，「學校的門是有點塑膠材質的那種，大概在裡面大哭大叫跟對門暴力了半個小時多，後來喊累了也打到手都發紅了，蹲在地上哭了很久」。

直到她聽見門外傳來說話聲，「記得你當時應該是跟另一個朋友來球場打球，都是國中的學長，穿著校服」，由於原PO年紀當時還小，加上她哭得很醜，當門被開啟時，她根本不敢抬頭，只衝了出去洗手並洗去眼淚與鼻涕，低著頭向救命恩人道謝後離開，當時只記得對方問了一句「還好嗎？」。

原PO最後也寫出，對方的年紀與就讀的學校，並表示「我真的很想找到你好好跟你謝謝啊！」，由於當時沒禮貌的離開，希望藉由這個機會，看能不能找到恩人，想要好好的再次道謝。沒想到這個方法真得讓她找到，不過有時真相卻是殘酷的「果然事隔這麼多年，腦內故事會直接變美呢？」。

當年救她的學長，跳出來在底下留言「妳是不是那天穿黃色衣服的小妹妹啊！我還記得是同學跟我說，他把別人鎖在廁所裡面，我才去看的」，讓原PO最後無奈的表示「鎖我的是他朋友，虧我文章打這麼暖…」。之後雖然網友也起鬨要兩人交往，她也回覆學長已經有女朋友了。

而這篇發文也釣出不少曾被鎖過的網友「我在國小時候也被這鎖陰過！老師在外面也打不開，後來是一位身手矯健的同學從上面爬進來把鎖拆了...，後來見到只有丟臉，因為我在廁所喊爸爸救我」、「我小時候曾經因為那個鎖，被鎖在野機車的廁所裡…超可怕的。到現在都不敢一個人待在密閉狹小的空間」。