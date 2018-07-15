2018年07月15日 07:00 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

家中牆壁驚見「鬼畫符」！媽崩潰網笑嘆：這不算最慘的(影片來源/youtube/爆料公社)

小孩子喜歡畫畫，但有時甚至把家當做畫紙。台中一名媽媽在網上抱怨，發現家裡多處遭黑色畫筆亂畫，而且線條幾乎遍及床、廁所門、牆壁、水瓶等，而其實這些都是她兒子的傑作，讓該名母親崩潰的表示「我是不是看不到明天的太陽了…」。

一名住台中的媽媽在《爆怨公社》PO出一段影片，只見無論床單、桌椅、牆壁、廁所門甚至是水瓶，每一處都被畫上黑色的線條，而且有些面積都不小，原來這是原PO兒子的傑作，讓她崩潰表示「我只想抱怨我自己」、「明早老公下班我可能會死在家裡，我是不是看不到明天的太陽了」。

許多當爸媽的網友，看了也相當有感觸「別擔心，奇異筆而已。酒精擦拭就會掉了」、「還好只是單色！我家有牆的部分，全部都是彩色，還是奇異筆畫的，鏡子、櫃子、沙發、床單還有衣服，我媽是氣到無奈，我就跟我媽說：等他不畫了，再全部油漆就好」、「自從他們從小寶寶進化成猴子以後，我們家沒一樣東西是完整的了！」、「這不算最慘的，來我家就知道」。

還有人開玩笑表示「藝術啊！好好栽培這孩子啊～」、「真棒！心電圖啊…以後要做醫生的，快稱讚妳兒子」、「未來的畢卡索」、「孩子都這樣，這是客氣的了，妳還沒看過狠的」、「孩子的手上只要有筆，誰都沒有辦法阻止他」、「有線索…沿著線走，說不定可以有寶藏」。