這裡很危險！駕駛「神預言」講完秒遭撞 網友留言大歪樓

2018年07月15日 08:10 邱柏玟

有預言能力到底是好還是壞？最近台中有一名男駕駛14日晚間8點左右行經國道中清大雅交流道，因為前方塞車得煞車減速，無心地說出「這裡很危險」，卻馬上遭到後方追撞，讓他當場傻眼大罵「三小」；而網友留言卻大歪樓，紛紛跪求「行車記錄器廠牌」。

原PO見前方塞車及時煞車減速，說完「這邊很危險」，下一秒就遭追撞。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

從畫面中看到原PO已經踩煞車，紅色煞車燈也亮起超過4秒，但後方車輛卻沒有減速，直接朝他的車尾衝撞；而因為遭到追撞，原PO也撞上前方白色轎車，禍不單行。

許多網友看到原PO神預言都哭笑不得，直言「是有沒有這麼烏鴉嘴啊，今天買誰贏」、「神預測」、「其實你有超能力，預知能力」、「又一個嘴開過光的？」、「請問車主明天法國跟克羅誰會贏」。

一票網友不是注意到原PO的神預言，而是對他的行車記錄器超有興趣。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

不過，有其他網友注意到影片中，原PO遭到後方車輛衝撞時，馬上聽到行車記錄器發出聲音「碰撞事件錄影啟動」，紛紛跪求相關資訊，「請問行車記錄器什麼牌的，被追撞還會提醒！」、「可以請教行車記錄器廠牌嗎？感覺很好用欸」、「這牌子的行車記錄器不錯喔」、「行車記錄器很先進」；有網友跳出來回應，「大通行車記錄器A9，前後雙鏡頭」。