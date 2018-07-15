鄰居3次報案投訴「小孩太吵」 獨居單身男崩潰：誰家有鬼啦

示意圖非當事者。(圖/ 取自Pixabay)

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一個人住卻遭投訴「小孩太吵」！最近有一名年約30幾歲的單身男，獨居在新北市某社區大樓，但卻有警察屢屢上門，指出有鄰居投訴他家有小孩哭鬧，甚至還收到新北市政府工務局發函，請他配合解決，讓他覺得超困擾；大票網友看完忍不住驚呼，「七月還沒到欸」。

一名住在新北市的男網友在臉書社團抱怨，提到自己今年30幾歲還未婚，從5月多搬到新住處獨居，但兩個月來已經遇到警察上門按鈴3次，有鄰居投訴「有小孩哭鬧」，影響到其他住戶；他還PO出他收到的一封信函，居然有人向新北市政府工務局陳情，內容寫著「有關民眾陳情貴住戶小孩吵鬧且大聲喧嘩」。

鄰居3次報案投訴「小孩太吵」 獨居單身男崩潰：誰家有鬼啦 鄰居3次報案投訴「小孩太吵」 獨居單身男崩潰：誰家有鬼啦(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

原PO至今仍不知道是誰去投訴他，而且從工務局來函得知，鄰居在5月23日陳情，當時他才搬到現在居住地不久，讓他傻眼直言，「到底招誰惹誰呀！可以去問是誰投訴的嗎？真的很擾民」；他也不解為何警察來按三次門鈴卻沒有任何記錄，更驚呼「到底誰家有鬼啦」。

大票網友看到原PO被投訴的原因，紛紛被嚇到起雞皮疙瘩，「感覺有點恐怖…」、「試試看放佛經，鄰居是不是就不會聽到小孩子的聲音了」、「不是靈異，就是對方有精神疾病了」、「檢查一下床底有沒有不明物，看看牆壁有沒有修補過」、「是鄰居家鬧鬼吧，不然怎麼只有他聽到」、「農曆七月還沒到欸」、「這警察知道你只有一個人，他一定怕怕。

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