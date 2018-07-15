養褲這樣很正常？她怨男友牛仔褲3年沒洗過 網噁暈：會變癢褲

2018年07月15日 12:25 邱柏玟

年仔褲是許多人衣櫥裡一定會有的穿搭單品，而有些人也會「養褲」，讓自己的褲子是獨一無二的。日前有一名女子發現男友很少洗褲子，一問之下才知道對方在「養褲」，而且3年來都沒有洗過，讓她超崩潰；許多網友聽聞超震驚，噁心地說「養褲養到變癢褲」。

10日有一名女網友在《批踢踢實業坊》發文，提到最近和男友吃飯時看到他穿牛仔褲，想到她每次洗衣服時都沒看到那件牛仔褲，於是開口問「這件到底多久沒洗了」，男友表示很久了並要她去Google「養褲」，聲稱年仔褲要養得好看，很久都不洗很正常。

但原PO還是追問到底多久沒洗，男友默默地說「三年了」，她聽聞當下超崩潰，只好詢問廣大的鄉民，「大家都這麼長時間不洗牛仔褲，或者有更遠勝於三年以上不洗的嗎？」

原PO抱怨男友3年沒洗牛仔褲的事情，引起網友熱議。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

一票有養褲經驗的網友跳出來替原PO男友緩頰，「養褲不會常常洗但會曬太陽」、「我目前留下的三條牛仔(褲)，至少2年沒洗過」、「我周圍買昂貴牛仔褲養褲的人都沒在洗，飄雨絕對使盡全力不踏進雨中」、「之前看人做實驗，褲子這樣養上面的細菌不會比一般衣服多多少，只是要曬太陽或放冰箱冰一下」。

不過，大多數人仍無法接受3年沒洗褲子的理由，紛紛驚呼「噁心，一堆細菌髒污在上面，養褲實在是個笑話」、「養褲就是養那些髒東西，才因此比較硬挺，噁…」、「男友唬爛的吧，天天穿然後三年沒洗？騙人沒養過褲」、「懶得洗就說，扯什麼養褲」、「以為在養黴菌嗎」、「台灣養褲應該超臭」、「養褲真的很噁爛嘔嘔嘔嘔」。