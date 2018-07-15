產後體質大變！俏媽咪碰水全身癢 無藥醫只能「再生一胎」

產後體質大變！俏媽咪碰水全身癢 無藥醫只能「再生一胎」(圖/ 翻攝自臉書@ Cherelle Farrugia)

友善列印
／綜合報導

懷孕是只有女人才能體會的經驗，也因為這樣往往讓身體產生各種變化。英國有一名25歲的俏媽媽法露吉亞(Cherelle Farrugia)在去年底生下女兒後，只要洗完澡就會全身起紅疹、癢得痛苦難耐；就診後才得知罹患罕見的「水源性蕁麻疹」，令她崩潰的是目前無藥可醫，醫師建議她「再生一胎」改變體質，希望能夠改善。

綜合外媒報導，來自英國威爾斯的法露吉亞從去年底生產後，發現自己洗澡碰到水就會全身長滿紅疹，一開始她猜測自己是因為香皂或水溫引起過敏，也想過可能是水裡面的氯和細菌感染，但無論她怎麼樣調整生活型態，仍會不斷長出紅疹。

法露吉亞決定就醫檢查，才知道自己得了相當罕見的「水源性蕁麻疹」，目前全球僅35起案例。 法露吉亞決定就醫檢查，才知道自己得了相當罕見的「水源性蕁麻疹」，目前全球僅35起案例。(圖/ 翻攝自臉書@ Cherelle Farrugia)

後來法露吉亞決定就醫檢查，才知道自己得了相當罕見的「水源性蕁麻疹」，目前全球僅35起案例，醫師推測，法露吉亞可能是因為產後賀爾蒙改變，才會引發「水源性蕁麻疹」；所幸她只有皮膚對水過敏，喝水或是其他液體飲料都沒有問題，所以現在她只能洗3分鐘的戰鬥澡。

法露吉亞表示她遇到的第一位醫師，覺得不可能對水過敏，而第二位醫師因為聽過類似症狀，才馬上將她轉往過敏相關門診。不過，目前此病症無藥可醫，醫師建議她「再生一胎」，看看能否再次賀爾蒙改變，讓體質恢復正常。

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