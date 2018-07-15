竊賊偷價值1.8萬刮刮樂！被逮抱怨虧大了「只中2千」

2018年07月15日 18:24 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

有人購買彩券或刮刮樂，就是希望能一夕致富。大陸江西省南昌一間彩券行，10日發現竟遭竊賊闖入，偷走1700多元人民幣(下同)及價值4000多元的刮刮樂，老闆發現後趕緊報警，警方透過監視器找到竊賊，而他也已刮開全部的刮刮樂，甚至向員警抱怨自己虧大了。

根據《澎湃新聞》報導，事發於青山湖區南池路上一間彩券行，當時胡姓老闆早上9點至店裡時，發現店門已遭人撬開，而裡頭的財物全被拿光「現金有1700多元(約新台幣7777元），刮刮樂4千多元（約新台幣1.8萬元），一張都沒剩，全部拿走了)，之後老闆趕緊報警處理。

竊賊將彩券行裡的財物全偷光(圖翻攝自/澎湃新聞)

而警方透過監視器很快就抓到嫌犯，當時32歲的塗姓竊賊還在網咖消遙，被逮後更透露，偷來的刮刮樂已全刮開，而且也至他店兌獎，但他卻向警方抱怨「只刮中450元(約台幣2058元)，今天上午刮了一個小時，刮得累得要死。根本虧大了」。

據了解，塗姓竊賊是盜竊慣犯，上個星期才出獄，但是卻找不到工作，又沒錢花用，於是重操舊業，目前已遭警方刑拘，待進一步調查。許多網友則笑著表示「運氣這個東西很重要」、「用一個小時刮刮樂，還不如做別的事」，還有人諷刺「感謝這位壯士，我不會再對刮刮樂有幻想了」、「曝光了中獎率」。