名媛出電梯摔下27樓！垃圾溜槽底慘死 父淚：她被謀殺

名媛出電梯摔下27樓！垃圾溜槽底慘死 父淚：她被謀殺(圖翻攝自/scallywagandvagabond.com)

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名媛出電梯摔下27樓！垃圾溜槽底慘死 父淚：她被謀殺

到底發生了什麼事？美國紐約一名名媛近日被發現，陳屍在垃圾滑槽底部，調閱監視器發現，她當時步履蹣跚的走出電梯，過了半個小時後，公寓管理員便在垃圾槽底發現她的屍體，目前尚不清楚名媛死因，而其父親則難過的表示，女兒是遭人謀殺的。

根據《每日郵報》報導，48歲名媛普里喬柯（Lara Prychodko）居住於紐約曼哈頓一間公寓，10日下午4點左右，監視器錄到她步履蹣跚的走出27樓層的電梯，沒想到半小時後，管理員就在垃圾箱裡發現她的屍體，普里喬柯疑似打開垃圾槽門並墜下27樓。

據了解，普里喬柯搬進這間公寓僅半年，2016年已與丈夫施拉切特(David Schlachet)離婚，生前正在打離婚訴訟，兩人於2003年結婚且育有一子，儘管分居後，仍經常結伴出現在各個社交場合。其前夫對此也未做出任何回應，目前警方仍在調查，普里喬柯的墜樓原因。

不過律師指出，普里喬柯2012年曾因酒駕被判刑，她還聲稱自己對此成癮，主要是因為腦內有腫瘤增長，因此在離婚訴訟期間，還需定期做藥物與酒精檢測，也因此幾乎要失去兒子的監護權，而普里喬柯的朋友則透露，她正在讓一切恢復正軌「她是一個好媽媽，也很愛她的兒子」。

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