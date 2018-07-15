為幫病女兒續命大媽砸87萬 過世後神婆辯：閻羅王記錯

為幫病女兒續命大媽砸87萬 過世後神婆辯：閻羅王記錯(示意圖非當事人/中時資料照)

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／綜合整理

無助時總希望靠信仰獲得慰藉，但有些人卻藉此騙取他人錢財。大陸浙江省杭州市有一名6旬婦人，膝下的二女兒身體很虛弱，便向村內的神婆求助，要求她花錢向閻羅王「續命」，前後一共砸了19萬元人民幣(約新台幣86.9萬元)，2個月後二女兒病情惡化，最終還是離開人世，神婆對此解釋「閻羅王登記錯了」。

根據《杭州網》報導，60歲的張姓婦人有四個孩子，每個人都已成家立業，唯獨二女兒讓她掛心，於是她向村內神婆講訴女兒的病情，而神婆則表示，二女兒會得病，全因她身上有晦氣，只要張女帶有誠心，並且花錢供她做法，就能幫忙去除晦氣續命，短則多活2、3年，長則能讓病女一輩子平安。

張婦聽完感到一線希望，於是拿出4.9萬元人民幣（約新台幣元22.4萬），但神婆卻指這些錢還不夠，張婦為了救女兒，因此向左鄰右舍借錢，湊了4萬元（約新台幣18.2萬元）給對方，但神婆仍暗指「拿多少錢就多少誠心，女兒能活多久，就看她的造化」，更「善心」的表示，自己願意借3萬給她，張婦二話不說也簽下欠條。

豈料2個月後，張婦的女兒病情卻惡化過世，她氣得向神婆理論，對方竟辯稱「閻羅王登記錯了」，更指張婦的家中晦氣重，要求她要變換擺設才可消災，張婦又花了人民幣7萬多元(約新台幣32萬元)。但一段時間後，張婦覺得家中運氣並未改善，氣得要神婆還錢，不料對方卻否認有拿錢，張婦才驚覺自己被騙了。

張婦最後只好報警處理，但神婆辯稱與張婦只是鄰居，當初是借錢讓她女兒看病，兩人並沒有經濟往來，警方鍥而不捨找到證據後，神婆才承認犯行，坦言自己透過怪力亂神行騙，張婦才得以討回公道，最近也收到從法院轉來被騙的19萬元。

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