超商買菸遇屁孩情侶「嫌臭沒洗澡」 鋪瀝青工人：我驕傲

超商買菸遇屁孩情侶「嫌臭沒洗澡」 鋪瀝青工人：我驕傲(圖翻攝自/爆怨公社)

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各行各業都很辛苦，只要是正當行業，都應該被受尊重。最近一名鋪瀝青的工人表示，頂著烈陽工作完後，下班途中至超商買菸，沒想到期間卻被一對屁孩情侶注視，兩人甚至悄悄的抱怨，嫌他身上有臭味，當下讓他相當傻眼，但他沒因此感到不悅，反而直呼「我為自己工作驕傲！」。

一名鋪瀝青工人在《爆怨公社》寫下，由於工作的關係，因此他的身上都會有汗味與瀝青味，沒想到最近下班回家至超商買菸，恰好遇到一對情侶，期間不斷的注意他，男方更在面前指他身體臭，而女方也附和的回覆「對啊！沒洗澡唷」，此番對話讓原PO相當傻眼。

鋪瀝青工人說出心聲，其他網友紛紛給予他鼓勵(圖翻攝自/爆怨公社) 鋪瀝青工人說出心聲，其他網友紛紛給予他鼓勵(圖翻攝自/爆怨公社)

但當下他並不想與對方起爭執，心裡也想著「起碼我為自己工作驕傲！」，不過他也透露當下心情，其實聽到時很難過「但想想我是為了小孩家庭，以及我們的工作是讓用路人，能有安全的路可以使用，所以我為這個工作感到驕傲」。

許多網友看了滿是心疼，紛紛給予他鼓勵「這個社會沒有你們的付出還真的不行，加油！」、「每一個工作都是有他的價值！唯一的差異是工作形態的不同，感恩你」、「這是台灣十大辛苦工作之一了，酷暑、寒流都得出門工作，還常常日夜顛倒，而且工作場合危險性極高，值得我們尊敬的，謝謝你！」。

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