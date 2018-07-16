佛系直播！熟女失眠躺床找人聊聊 3000人熱情「陪睡」

佛系直播！熟女失眠躺床找人聊聊 3000人熱情「陪睡」(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

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台灣第一個睡到紅的！日前有一名女網友在臉書上開直播，沒想到她什麼都沒做，只是想找人聊天但意外睡著，沒想到竟吸引更多人朝聖，最高觀看人數更突破3千人；大票網友看完簡直哭笑不得，有人淡定地表示，「真的是佛系直播啊」。

15日有一名網友在臉書社團分享一件奇葩趣事，有一名熟女因為失眠開直播想找人聊聊天，沒想到她沒多久已有睡意，說了一聲「那我直播睡覺好了」，居然真的馬上進入夢鄉；最令人驚奇的是，她睡著後沒有關掉鏡頭，觀看人數竟持續上升，一度超過3千人觀看「陪睡」，直到熟女手機沒電才自動關閉畫面。

大票網友朝聖爆紅直播熟女，紛紛狂推「說好的失眠勒」、「後面睡到打呼喔？哈哈哈好隨興」、「我一直在等她醒來的瞬間」、「3000人陪睡，比皇上還高階」、「真的是楚門的世界」；有網友好奇熟女睡著有沒有翻身，原PO立刻回應「從頭到(手機)沒電姿勢沒變」，讓人忍不住驚呼，「你居然看完了呀」。

結果該名直播熟女事後發現自己睡覺睡到紅，又開了一次直播，並解釋不是故意直播到睡著，因為她平時兼三份工作，所以才會那麼累。但也有不少人笑說，「佛系直播主，不跳舞不露奶不賣東西，什麼都別做自然就有人來看了」、「我有看過直播沙發7千人，這很OK啊」、「我看過深夜直播吃飯，沒說話也上千人，但全都按(心情)怒」。

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