搭高鐵趕車橫越鐵軌 大叔遭「活活夾死」家屬索賠踢鐵板

搭高鐵趕車橫越鐵軌 大叔遭「活活夾死」家屬索賠踢鐵板(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

許多民眾通勤或出遊會選擇搭乘大眾交通工具，但時間若沒有算好，往往為了趕車搞得手忙腳亂。大陸南京有一名男子楊堯搭乘高鐵，為了趕車就私自橫越鐵軌，沒想到正好被進站的列車夾在車廂與月台間隙，當場被活活夾死；事後家屬向鐵路局索賠80萬元人民幣(約新台幣366萬元)，卻被以「楊堯自尋死路」駁回。

綜合陸媒報導，來自南京的楊堯去年3月26日下午在高鐵南京南站，當時他為了趕上上海虹橋至漢口的D3026/7次列車，發現列車準備開到21號月台時，想要搶在列車前到達月台，便從對面的22號月台跳下試圖橫越鐵軌；豈料，他慢了列車一步，瞬間遭夾在車廂與月台間空隙，當場被活活夾死。

楊堯為了趕車，竟私自橫越鐵軌，當場被活活夾死。 楊堯為了趕車，竟私自橫越鐵軌，當場被活活夾死。(圖/ 翻攝自微博)

儘管發生事故後，列車已即刻停止運行，但楊堯在搶救過程中，仍未逃出死劫；楊堯的家屬也向南京鐵路運輸法院遞狀紙，要控告上海鐵路局和南京南車站，認為對方「沒有盡到責任」，更要依據《最高人民法院關於審理鐵路運輸人身損害賠償糾紛案件適用法律若幹問題的解釋》第6條規定，索賠80萬元人民幣(約新台幣366萬元)。

南京站則認為楊堯的行為是違反相關法規，所以事故發生應該是他得負全責；不過，基於人道主義，南京站方願意補償喪葬費用，但上限是7萬元人民幣(約新台幣32萬元)。但家屬不肯妥協，仍要告上法院，堅持拿到他們認定的賠償金額。

楊堯為了趕上上海虹橋至漢口的D3026/7次列車，便跳下月台橫越鐵軌，因此發生不幸悲劇。 楊堯為了趕上上海虹橋至漢口的D3026/7次列車，便跳下月台橫越鐵軌，因此發生不幸悲劇。(圖/ 翻攝自微博)

不過，星期五南京鐵路輸法院判定，楊堯已是成年人，具備完全的行為能力又受過高等教育，對於越軌會導致的後果都是知曉的，所以只要遵守規則根本不會有此次意外。因此，法院認為楊堯私自闖入危險區域，是忽視自己生命安全，決定駁回家屬的索賠請求。

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