不滿同母異父4歲弟得寵 12歲小姊姊逼他喝「毒水」

示意圖。(圖/ 取自Pixabay)

友善列印
／綜合報導

手足之間總會在意爸媽比較疼誰，還可能間接影響孩童的心靈成長！美國肯塔基州一名12歲女童發現媽媽比較疼同母異父的4歲弟弟，竟和網友討論出「毒殺計畫」，在水中添加清潔劑讓弟弟喝下；所幸媽媽及時察覺異狀，將弟弟送醫急救撿回一命，但部分身體器官已遭到損害。

綜合外媒報導，該名年僅12歲的女童因為不滿媽媽比較疼4歲的弟弟，而弟弟跟他是同母異父，於是她透過Skype和網友聊到「對弟弟感到厭煩」，還計畫要用清潔劑將他毒殺；雖然媽媽在事發前就發現女童和陌生人的驚恐對話，但以為只是開玩笑，就沒有將此事放心上。

直到6日時，媽媽發現年幼的兒子突然身體出現異狀，才想起女兒和網友的聊天對話，馬上找她來問話，才知道女兒早已多次讓兒子喝下添加清潔劑的毒水，嚇得她趕緊將兒子送醫急救，慶幸的是兒子沒有生命危險，但身體器官早已受到化學藥劑影響，有或多或少的損害。

警方也將12歲女童帶回警局偵訊，她坦承因為覺得媽媽比較愛弟弟，不喜歡這種感覺，而當地警長米勒(Chris Miller)說，「手足間發生爭吵很正常，但她才12歲，可能是遇到某種狀況或某種情緒，目前仍在努力了解她內心的想法」。因為嫌犯只有12歲，當地相關單位盡力替她爭取較輕的罪名，避免她年幼就背上謀殺的重罪。

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