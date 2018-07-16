自助餐白帶魚翻面「滿滿都是蟲…」專家：正常的

自助餐白帶魚翻面「滿滿都是蟲…」（圖/翻攝自臉書《爆料公社》

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／綜合報導

嚇到吃手手！台南有民眾日前到某家自助餐用餐，沒想到夾的白帶魚一翻面竟「滿滿都是蟲」，不料店家卻說「有蟲是正常的」，讓他氣炸無法接受。

原PO前天（14日）前往某清粥小菜吃飯，不料吃白帶魚竟看到「蟲滿滿」，找來店家卻得到「有蟲是正常的」的解釋，讓他直呼很倒楣，憤而將照片PO網，有網友將貼文分享到臉書社團《爆料公社》後引起網友熱議。

不少網友驚呼「蟲比魚多耶」、「好噁喔～吃完要洗胃了吧」、「以後不吃魚了」、「這豐富的蛋白質還真不敢領教。」；不過也有人表示，「自從修過寄生蟲課，親手從白帶魚身上抓出一堆線蟲後，至今二十年沒再吃過白帶魚…」、「就海獸胃腺蟲呀，不然不要吃魚就好了，因為每種海魚好像都有耶」。

行政院農業委員會水產試驗所網站指出，白帶魚的肚內常可發現到海獸胃線蟲寄生，其他海水魚類的寄生率也都很高，並且終年都可發現，只是一般魚販在清魚肚時會一起去除，消費者較不易看到。海獸胃線蟲等寄生蟲經-20℃冷凍或80℃以上高溫烹煮後通常可以殺死，但若生食或烹煮不完全，則幼蟲可能進入人類胃腸組織，造成腹痛、嘔吐、下痢等，亦也有部分人吃到煮熟的線蟲後產生過敏反應。

自助餐白帶魚翻面「滿滿都是蟲…」專家：正常的 在「台灣沿海鯨豚之內寄生蟲調查」與「台灣海魚蠕蟲類寄生蟲多樣性及其應用」等報告中提及，白帶魚的寄生蟲發生率達100%。（圖/翻攝自臉書《爆料公社》

文章來源：Facebook/爆料公社

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