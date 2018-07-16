農婦哭訴遭官員3度性侵 其他同事竟護航：她沒那個姿色

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

大陸河北任丘市一名付姓女子向市紀委投訴，自稱遭到當地一名崔姓男村黨支部書記(簡稱：書記)3度性侵，令她身心受創；崔書記對此反駁，揚言付女誣陷他，反而決定要向她提起訴訟，而另一名郝姓書記也為同事護航，狠酸對方「沒有那個姿色」。

綜合陸媒報導，日前河北任丘市永豐路林莊村收到一封舉報信，由一名付姓人妻日前具名向市紀委爆料，當地一名崔書記多次性侵她，信中詳細記載，2013年崔書記頻繁到訪付家，還以辦理村民分配的理由，要求付女和他發生性關係，但被她斷然拒絕。

直到2014年5月，崔書記趁付女的丈夫外出，就私自闖入性侵她；到了同年7月又被性侵得逞，當時更威脅她「說出去就弄死她一家」；後來2015年4月崔書記再次找上門，付女3度遭到性侵，對方更以多種理由威脅她，導致她身心嚴重受創，決定鼓起勇氣向相關單位舉報。

農婦哭訴遭官員3度性侵 其他同事竟護航：她沒那個姿色 農婦哭訴遭官員3度性侵 其他同事竟護航：她沒那個姿色(圖/ 翻攝自微博@澎湃新聞)

但崔書記對此回應，「我現在要起訴她，她完全是陷害，以前還用這種方式騙人錢」，他表示自己好心借她錢，不肯還錢，還繼續向他借，他不肯借才會發生這種事情；而一名街道辦黨委的郝姓書記也跳出來護航，「這個女同志(付女)你沒見過，不能說醜陋不堪，但是遠沒有這個姿色，不會引起任何慾望」，聲稱對方是有意敗壞他人。

消息曝光後，網路上引起一陣撻伐，紛紛痛批崔書記的無恥行徑；而當地市委宣傳部也在14日晚間於微信公眾號發布消息，任丘市會嚴謹處理此案，將展開調查，警方也會受理付女的報案，積極偵辦此事。

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