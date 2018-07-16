人妻畫師偕小鮮肉性愛之旅 綠帽尪驚見行李「塞滿情趣用品」

人妻畫師偕小鮮肉性愛之旅 綠帽尪驚見行李「塞滿情趣用品」（圖／翻攝自微博）

友善列印
／綜合報導

大陸34歲知名女畫師「非墨」在網路上頗有名氣，沒想到近日卻遭老公爆料偕小鮮肉報團參加6天5夜渡輪之旅，行李箱一打開全塞滿了情趣用品，氣得他將證據PO網，並把非墨的官方《微博》改成「非墨家的綠帽俠」，讓不少粉絲驚呼「非墨居然出軌了！還買了那麼難看的內衣！簡直不敢置信！」

「你們的非墨女神超會玩！」非墨老公在微博驚爆，老婆藉口跟閨蜜要到日本旅遊，沒想到卻是自掏腰包買了兩張6天5夜豪華郵輪船票，與相差8歲的小鮮肉夜夜笙歌、天天激戰到天明，浪漫之旅結束後甚至轉戰太原市再戰4天，回家後行李箱更是塞滿了各式情趣用品，非墨對此則謊稱是在日本被閨蜜逼著買下，殊不知老公早已透過網路訂單，發現是她在出發前就從《淘寶》購入。

人妻畫師偕小鮮肉性愛之旅 綠帽尪驚見行李「塞滿情趣用品」 非墨的老公爆氣將官方《微博》改成「非墨家的綠帽俠」。（圖／翻攝自微博）

為了證明自己所言不假，非墨老公在《微博》出示了非墨與小鮮肉的護照、住房登記、定情戒合照、淘寶購物紀錄等證據，讓他不禁感嘆「在小鮮肉的面前，5年婚姻不堪一擊…」而他也坦承，兩人已火速辦妥離婚手續，非墨甚至為此連兩個小孩也都不要了。

非墨腥聞曝光後引起不少網友熱議，還有人反諷非墨老公吃軟飯，女方出軌在所難免，但他則爆氣澄清自己婚後為了支持非墨，辭去工作與老婆合開工作室，還擔任非墨的助理，幫她經營《微博》、尋找廠商接案、報名參展，就連照顧小孩、做家事也是他一手包辦，如今落得如此下場，也讓他悔不當初。

人妻畫師偕小鮮肉性愛之旅 綠帽尪驚見行李「塞滿情趣用品」 非墨老公打開行李箱，驚見一堆「情趣用品」。（圖／翻攝自微博）
農婦哭訴遭官員3度性侵 其他...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。