人妻畫師偕小鮮肉性愛之旅 綠帽尪驚見行李「塞滿情趣用品」

2018年07月16日 11:40 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸34歲知名女畫師「非墨」在網路上頗有名氣，沒想到近日卻遭老公爆料偕小鮮肉報團參加6天5夜渡輪之旅，行李箱一打開全塞滿了情趣用品，氣得他將證據PO網，並把非墨的官方《微博》改成「非墨家的綠帽俠」，讓不少粉絲驚呼「非墨居然出軌了！還買了那麼難看的內衣！簡直不敢置信！」

「你們的非墨女神超會玩！」非墨老公在微博驚爆，老婆藉口跟閨蜜要到日本旅遊，沒想到卻是自掏腰包買了兩張6天5夜豪華郵輪船票，與相差8歲的小鮮肉夜夜笙歌、天天激戰到天明，浪漫之旅結束後甚至轉戰太原市再戰4天，回家後行李箱更是塞滿了各式情趣用品，非墨對此則謊稱是在日本被閨蜜逼著買下，殊不知老公早已透過網路訂單，發現是她在出發前就從《淘寶》購入。

非墨的老公爆氣將官方《微博》改成「非墨家的綠帽俠」。（圖／翻攝自微博）

為了證明自己所言不假，非墨老公在《微博》出示了非墨與小鮮肉的護照、住房登記、定情戒合照、淘寶購物紀錄等證據，讓他不禁感嘆「在小鮮肉的面前，5年婚姻不堪一擊…」而他也坦承，兩人已火速辦妥離婚手續，非墨甚至為此連兩個小孩也都不要了。

非墨腥聞曝光後引起不少網友熱議，還有人反諷非墨老公吃軟飯，女方出軌在所難免，但他則爆氣澄清自己婚後為了支持非墨，辭去工作與老婆合開工作室，還擔任非墨的助理，幫她經營《微博》、尋找廠商接案、報名參展，就連照顧小孩、做家事也是他一手包辦，如今落得如此下場，也讓他悔不當初。