世足花絮》日本隊休息室照感動全世界 卻害她被FIFA炒魷魚

世足花絮》日本隊休息室照感動全世界 卻害她被FIFA炒魷魚(圖/ 翻攝自推特)

友善列印
／綜合報導

世界盃足球賽雖然已落幕，但球員在場上較勁，或是賽後等趣聞，都成為球迷心中難忘的回憶。先前一張日本隊輸球後仍將休息室清理乾淨，並留下用俄語寫下「感謝」字條的照片，感動全世界；但根據俄羅斯世界組委會工作人員爆料，拍攝休息室並發布到推特的該名女子在四強賽前就遭到開除，因為她違反規定。

日本隊在2日對決比利時，最後以2比3落敗出局，但賽後日本隊球員和工作人員將休息室清理乾淨，還將垃圾帶走，並留下道謝的字條，讓一名FIFA工作人員被他們的美德深深感動，拍下休息室照片並分享到個人推特，大讚日本隊是「所有球隊的榜樣」，更慶幸自己曾與他們一起工作。

不過，根據外媒報導，一名俄羅斯世界盃組委會的工作人員對此表示，該名FIFA的工作人員來自荷蘭，她屬於羅斯托夫球場FIFA經營團隊的成員，當她在推特分享照片不到24小時，就被勒令刪除貼文，並即刻遭到國際足聯解雇，離開世足賽事現場。

在國際足聯工作的每一名員工，都得簽署守密協議，只要在球場內的任何地點，無論是拍攝球員或是場地等，都有嚴格規範，禁止洩漏，更不准公開分享；因為世足賽有合作的贊助商、電視台或攝影師，只有花錢購買權利或有合約才得以拍攝，並且發表球員、球場或休息室內等照片。

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