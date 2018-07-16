世足花絮》露屁股夾酒瓶…前日本美女國腳真的脫了！

丸山桂里奈大膽預言日本將會在預賽3戰全勝，否則就會露屁股給大家看。（圖／翻攝自丸山桂里奈IG）

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／綜合報導
過去兩周都沒消沒息，不少網友留言要求丸山桂里奈兌現支票。（影片取自YouTube/こーたろー）

曾帶領日本女足在2011年世界盃奪冠的丸山桂里奈，近日在綜藝節目上力挺日本男足，大膽預言日本將會在預賽3戰全勝，否則就會露屁股給大家看。如今果真兌現承諾，她昨（15日）參加TBS電視台節目《Sunday Japan》錄影時霸氣回應「很高興我的屁股被大家看到了。」

根據《中時電子報》報導，現年35歲的丸山桂里奈，2003年入選國家隊，並且率領日本遠征2004雅典奧運以及2008北京奧運，2009年轉戰職業賽場，2011年德國世界盃女足賽，日本在8強延長賽靠著丸山桂里奈踢進致勝球，1比0險勝地主隊，4強賽日本3比1逆轉瑞典，冠軍賽與美國隊鏖戰至PK大戰最終3比1奪冠，丸山桂里奈功不可沒。

2012年倫敦奧運結束後丸山桂里奈決定退役，隨即轉往演藝圈發展，經常能在綜藝節目上看到她的身影。不過她的「豪放」風格依舊不變，為了力挺日本男足，更在節目上狂言日本若沒在本屆世足小組賽3連勝，她將在節目上當眾脫衣服露屁股給大家看。

兩個禮拜過去後，正當大夥認為丸山桂里奈失信的同時，她終於在昨天播出的《Sunday Japan》節目中，釋出露屁股畫面，並語帶害羞的表示「沒想到我真的做到了…我實現了之前關於懲罰遊戲的承諾。我真的很高興我的屁股終於露出來了。」只見畫面中的她下半身僅套上大格子黑色網襪，性感翹臀夾著啤酒瓶，讓人看了血脈噴張。

世足花絮》露屁股夾酒瓶…前日本美女國腳真的脫了！ 世足花絮》露屁股夾酒瓶…丸山桂里奈真的脫了！（圖／翻攝自推特）
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