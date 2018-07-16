2018年07月16日 13:37 邱柏玟

老爸教兒子「拖鞋打蟑螂」 下一秒卻讓網友笑噴淚：最好的示範(影片/ 取自臉書@ Jordan Marques)

夏天一到，蚊蟲常常傾巢而出，要怎麼滅蟲成了許多家庭頭痛的問題。網路上瘋傳一段爸爸在浴教兒子「勇敢打蟑螂」的影片，兩人各自手拿拖鞋朝蟑螂丟，沒想到打不死，還往他們兩人腳邊接近；下一秒父子倆驚聲尖叫逃出浴室，他們逃竄的模樣讓網友全笑翻，開玩笑說「這才是最好的示範」。

臉書上有一名來自葡萄牙的網友分享一段趣味影片，標題寫著「爸爸正在教兒子如何勇敢打死蟑螂」，從畫面中看到光頭的爸爸和兒子站在浴室內，各自手上都拿著拖鞋，而浴室的角落有一隻蟑螂，老爸正在示範「丟拖鞋砸蟑螂」的方式，並且要兒子跟著他照樣做。

老爸想教兒子勇敢打蟑螂，沒想到下一秒父子倆一起落荒而逃。(圖/ 翻攝自臉書影片)

兩人奮力丟拖鞋試圖將蟑螂消滅，豈料生命力強大的蟑螂仍活力滿滿四處亂竄，甚至父子倆腳邊前進，下一秒兩人嚇得一邊尖叫一邊沖出浴室，兒子更怕得跳到客廳沙發上；結果爸爸沒成功教會兒子打蟑螂，反而還一起逃跑，模樣十分逗趣。

而影片從上傳至今已超過7百萬觀看次數，日前更被分享到台灣的臉書社團，讓一票網友都被父子倆落荒而逃的樣子笑瘋，紛紛留言「很好的示範」、「感覺爸爸也滿怕的啊」、「老爸：教會兒子以後就沒有爸爸的事了」、「打不死的蟑螂真的好可怕」、「這兒子絕對是親生的」、「這絕對是我看過最有勇氣的父親」。