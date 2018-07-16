阿婆麵攤點3碗麵算2碗價 網驚「買這堆130」

2018年07月16日 14:14 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

新北市板橋區南雅西路二段上有一家小有名氣的麵攤，不少饕客心疼阿婆高齡80多歲，還要撐著行動不便的身軀獨自賣麵養兒，經常在網路上號召親朋好友用新台幣讓阿婆早點下班。日前又有民眾分享向阿婆點了整桌麵食和小菜，竟然只要130元，讓擔心阿婆虧錢的他相當心疼與不捨，也決定下次再上門光顧。

原PO日前在臉書社團《我是板橋人》發文表示，因為阿婆患有重聽，費了好一番功夫才點了2碗大的陽春乾麵外帶及20元豬皮和其他小菜，不過阿婆還是煮了3碗麵，「妳麵的醬加了又加，算錢時妳一直算2碗的錢，我一直提醒妳是3碗！妳這樣辛苦！別算錯了…」沒想到阿婆滿桌子麵食及小菜仍舊便宜算，讓原PO相當無奈「買這堆130…結束了這場跟阿婆的妳懂我不懂的戲碼」。

網傳麵攤阿婆有名自閉症兒子需要扶養，為此每月只休初一、十五，每天晚上都會到南雅西路二段180巷一家宮廟前擺攤，不過也因為熱心網友揪團吃麵，名氣漸長的她竟成了小偷覬覦目標，還曾在1個月內被偷了6次，當地里長4年前還包6000元資助阿婆，但阿婆堅決不接受，僅願意靠一己之力賣麵為生。