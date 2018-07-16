海邊演出太嗨！女主唱興奮鑽透明球 歌迷目送她「漂到外海」

2018年07月16日 15:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

日本樂團「星期三的康帕內拉」在網路上分享創作音樂走紅，在當地有一定知名度，先前曾來台參加過「超犀利趴」，以及在台北開小型演唱會。日前她們到沖繩海邊表演，在演出時女主唱KOM_I(本名輿美咲)鑽進巨型透明球，和現場觀眾玩得很嗨，但沒想到她居然就這樣一路滾到外海，最後只好出動搜救人員幫忙。

沙灘上的歌迷只能眼睜睜看著她隨風飄到外海。(圖/ 翻攝自臉書《星期三的康帕內拉台灣後援會》)

15日沖繩舉辦一場音樂活動，特地邀請「星期三的康帕內拉」到場演出，當女主唱KOM_I唱得很開心，場面氣氛也超嗨，她便鑽進巨大透明球中和現場觀眾近距離互動，讓眾人舉起手來「滾動她」。

最後主辦單位趕緊出動搜救人員，把KOM_I從外海救回來。(圖/ 翻攝自臉書《星期三的康帕內拉台灣後援會》)

但萬萬沒想到的是，KOM_I就這樣被大批觀眾推來推去、滾來滾去，居然就這樣一路滾到海上，令人不知所措的是，沙灘上的歌迷只能眼睜睜看著她隨風飄到外海；而在透明球裡的KOM_I也無法自救，最後主辦單位趕緊出動搜救人員，把KOM_I從外海救回來。

「星期三的康帕內拉」的女主唱KOM_I。(圖/ 翻攝自Instagram@ kom_i_jp)

「星期三的康帕內拉」是一組日本的流行音樂團體，2012年開始在YouTube分享音樂影片出道，從2015年開始才活躍於各大表演及演唱會。其中擔任主唱的KOM_I(本名輿美咲)，她最特別的地方就是，加入「星期三的康帕內拉」之前完全沒有音樂經驗。