李來希年改「縮食」改喝銀耳湯 嘆：燕窩吃不起

2018年07月16日 16:45 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

軍公教年改7月正式上路，全國公務人員協會理事長李來希持續進行「節衣縮食」運動，日前連曬午餐菜色以及自助洗車、自燙衣服的照片，引起網友熱議。今天（16日）又PO照分享午餐菜色，感嘆「燕窩吃不起，只好吃白木耳」。

李來希今持續在臉書上PO出午餐菜色，發文寫道，今天午餐便當是昨晚全家餐食的剩菜，再加上一碗老婆精心調煮的「銀耳紅棗蓮子湯」，更不忘狠酸，「銀耳號稱『窮人的燕窩』，燕窩吃不起，只好吃白木耳，商人好厲害，為了好賣，取了一個好促銷的名字叫『銀耳』，聽起來高貴多了，吃起來就是阿Q般的覺得好吃，兀自的自我感覺良好的高貴了起來。」

李來希也不忘感謝老婆多年來的付出，「這幾年帶領夥伴們衝撞體制，還好我家嫦娥沒有奔月遠離，還得忍受壓力，不離不棄的照顧我」，貼文一出，不少網友力挺「響應『縮衣節食』吃得健康！」、「謝謝您的帶領，辛苦了」。

此外，李來希也強調，「節衣縮食不是不吃不喝或是亂吃亂喝，這是一場長期抗戰，該吃就吃，該省才省，非必要少外食，不是不要外食」。

全國公務人員協會理事長李來希日前PO出在自家燙衣服的照片。（圖／翻攝自李來希臉書）

李來希近日在臉書頻繁曬自家三餐菜色。（圖／翻攝自李來希臉書）