月領75K船員曝僅花「5800」！入行3年欲買房 網喊：老公

月領75K船員曝僅花「5800」！入行3年欲買房 網喊：老公(示意圖/中時電子報編輯喻華德攝)

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每個人都希望，可以找到一份高薪的工作，但薪水多的背後，其實需要付出代價。最近一名國內線商船船員發文表示，自己月領75K，由於都在船上工作，因此沒有租房子、伙食費的問題，生活過得還不錯，入行3年已存到1百萬，讓不少人看了相當羨慕。

先前有網友以「一個月領超過6萬是什麼感覺？」為題發文，想知道沒家庭要照顧，又沒經濟壓力的人，過得是怎樣的生活，此PO文釣出一名國內線商船的船員回應，他透露自己月領75K，雖然同職位的遠洋航線薪水多出一半，但目前他的薪水仍相當不錯。

由於原PO工作與生活都在船上，因此沒有租屋及伙食費問題，且部分公司會支付每人一天240元的伙食費，船上還有專職廚師及餐廳服務生。更提到，若靠港後想出去玩或回家，儘管交通費用較高，但基本上他們落地的機會並不多，且休假會隨航次航線裝卸貨量需求不同而變動「如果又跨縣市 長距離移動，一個月交通費大約1千至4千」。

提及娛樂部分，「不要常常買高檔名牌、餐廳都沒問題的，我覺得網購不要毫無節制就行，剩下就一些雜費、電話費而已吧！我住家裡、開家裡車，沒房貸沒學貸一身輕，現在也沒女友了」。畢業後入行已3年，也存到人生的第一桶金，開始做投資及看房，「其實生活真的很愜意，壓力也沒有遠洋航線的船員那麼重」。

原PO結算一個月支出，包括交通費、休閒娛樂、電話費等，總共僅花5800元「薪水幾乎都存起來了呢！」。不過他也提到，這份工作儘管薪水多，但工時長又不固定，一天基本8小時，但常會加班到12小時以上。許多網友看完相當羨慕「缺女友嗎？幫朋友問的」、「腦公~你忘記倫家了」。

不過有網友則認為儘管薪水高，但卻很辛苦「你的工作時間不穩定，這薪水實在說不上多啊！犧牲很多東西，不過這真的看人」、「賺辛苦錢...拍拍」、「講真的...賺多少不是問題，當然也要有一個不是太差的數字啦！我覺得問題最大的是開銷」。

文章來源：PTT原文

老爸教兒子「拖鞋打蟑螂」 下... 台鐵和捷運乘客「素質差一截」...

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