台鐵和捷運乘客「素質差一截」？網揭背後關鍵

2018年07月16日 17:43 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

在雙北地區，搭乘台鐵和捷運是不少民眾每天通勤上班和求學的重要交通工具，不過近日卻有網友感嘆台鐵和捷運的「乘客素質差很大」，掀起熱烈討論。

原PO日前在批踢踢實業坊的「WomenTalk板」上語重心長的表示，在台北有多次搭乘火車和捷運的經驗，然而卻深深體會到兩者乘客間的素質「天差地別！」

他舉例，「在台北車站月台等候區間車，沒有人要乖乖排隊等上車，區間車進站了，車廂上的人還沒下車，就被要上車的人爭先恐後擠上車，反而把要下車的人擠回車廂內，真的很傻眼。反之，搭捷運的人很有素質，會禮讓，先下後上，不會爭先恐後。」

他不禁好奇「為何搭火車和搭捷運的人素質有那麼大的差別？」對此，不少網友深有同感，紛紛留言附和「搭火車老三寶比較多」、「水準問題，物以類聚」、「台鐵月台的電梯也是每搭必被插隊，屢試不爽」。

不過也有人出面緩頰，認為火車和捷運性質不同，「火車一班沒搭上，一等可能就是15到30分鐘」、「捷運班次多、距離短，沒位置站一下還好，火車幾乎搭車都跨縣市長距離，沒位置可能就一直擠了」、「每次火車停的位置都和標示處不同，排了隊也沒用」。

另外也有人認為，台鐵缺乏相關的乘車規定「台鐵要像捷運一樣很簡單啊，把捷運的那些規定通通搬過來就好」、「北捷有約定成俗的排隊跟電扶梯靠右的文化，台鐵只有插隊跟推擠，尤其老屁孩佔大宗」。