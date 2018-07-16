駕駛闖逆向車道！一個move護騎單車孩童 暖哭3百萬人

駕駛闖逆向車道！一個move護騎單車孩童 暖哭3百萬人(圖翻攝自/推特/@tkuma_t_c)

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逆向開車的行為相當危險，但這小小的舉動，背後卻有大大的善意。最近日本一名網友，在推特分享一段行車紀錄畫面，駕駛開車行經愛知縣西尾市，途中竟突然逆向向右偏，對向車輛看見趕緊放慢車速，原來是前面有單車孩童經過，駕駛怕對向車輛未發現，於是才做出這個逆向假動作。

日本網友@tkuma_t_c在推特分享這段影片，畫面中該路口沒有裝設紅綠燈，駕駛疑似看見有騎單車的孩童要經過，而對向又有車輛駛來，他深怕有視線死角，造成對方沒看見孩童，因此左駕的他便將方向盤往右偏，把車微開至逆向車道，而對向車輛發現後立即放慢車速，孩童也順利的通過。

駕駛怕有視線死角，於是將車微開至逆向車道，保護騎單車孩童經過(圖翻攝自/推特/@tkuma_t_c) 駕駛怕有視線死角，於是將車微開至逆向車道，保護騎單車孩童經過(圖翻攝自/推特/@tkuma_t_c)

許多網友看完相當感動，紛紛表示「為了保護孩童而違規，這真得很了不起」、「安全駕駛最重要」、「謝謝駕駛為他人著想」，不過也有人不認同此做法「如果騎單身孩童未注意左右來車，這樣保護也沒有用」、「這種行為也會造成對向車輛嚇到，這樣有比較安全嗎？」。而該段影片，目前已累積303萬觀看次數。

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