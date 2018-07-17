被誤會是兒童誘拐犯 Google工程師被鄉民私刑打死

憤怒的民眾把阿薩姆車子推翻，並且把他和友人拖出來痛毆（翻攝每日郵報）

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印度近日發生一起恐怖的私刑殺人事件，一名27歲的谷歌（Google）工程師阿薩姆（Mohammad Azam）和另外兩名友人，因為被誤認是誘拐兒童的綁架犯，而被聚集的網友以及鄉民動用私刑，結果就是阿薩姆慘被亂棍打死，而他的兩名友人也因此重傷。

根據《每日郵報》報導，在事發當天阿薩姆和友人一起去拜訪朋友，而他其中一名友人來自卡達，並且從當地帶了一些糖果當伴手禮，結果他們在經過一處市集時把糖果分給當地的小孩，沒想到卻有其中一名孩子在過程中哭了出來，讓阿薩姆一行人就被附近的民眾誤認為是在誘拐兒童。

原來當地當時正流傳著有關於兒童被綁架的消息，因此阿薩姆是綁架犯的消息透過手機通訊軟體一傳十、十傳百，導致他與友人就這樣被憤怒的鄉民拿著棍棒和石頭給包圍。

雖然阿薩姆和友人被包圍之後企圖搭車逃跑，但仍然寡不敵眾、慘被憤怒的民眾拖下車並且利用私刑痛毆，就連到場的警方也完全阻止不了，最後阿薩姆慘就活活打死，而他的兩名友人也身受重傷。

事發後，警方逮捕了動手施暴的32名民眾，當中包含了一名在手機上利用通訊軟體WhatsApp群組散播阿薩姆是綁架犯的群組組長。據了解，在阿薩姆死亡之前，印度近2個月來已有超過20名無辜民眾，被指控是誘拐兒童的綁架犯，而遭到民眾私刑殺害。

阿薩姆的友人（左）被打成重傷，而阿薩姆本人（右）則是被活活打死（翻攝／munsifdaily.in） 阿薩姆的友人（左）被打成重傷，而阿薩姆本人（右）則是被活活打死（翻攝／munsifdaily.in）
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