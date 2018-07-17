柯P身邊妹子氣質超仙 神人起底竟是「五冠王學霸」

有神人發現坐在柯P旁邊的氣質正妹是台大國企的施玥而。（圖／翻攝自施玥而臉書、G+）

友善列印
／綜合報導

台北市長柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩因為《木曜4超玩》一夕暴紅，如今又有眼尖的鄉民發現柯文哲近日回母校台大演講，被身邊坐著的氣質正妹給吸引，沒想到神人一搜卻發現正妹來頭不小，當年就讀北一女時，因為一口氣錄取台大5科系，還一度被封為北一女「五冠王」。

柯文哲13日出席台大快閃演講，卻被眼尖的鄉民發現大合照時，身邊坐了一名穿著黑色套裝、露出靦腆笑容的氣質正妹，鄉民貼出合照後指出「話說柯P的旁邊都有美女…柯P左邊清新漂亮的學生，有人有IG嗎？」

貼文一出隨即引起熱議，就有網友發現這位氣質正妹是台大國企的施玥而，值得一提的是，本報曾報導，施玥而大學學測考了73級分，是2016年北一女5名「五冠王」之一，同時率取台大法律系財法組、國企系、外語系、工管系企管組、生物產業傳播暨發展系，可說是不折不扣的學霸；上大學後還曾出演過台大國企管理人才營形象片主演，今年更受邀擔任設計品牌的服裝模特兒。

柯P身邊妹子氣質超仙 神人起底竟是「五冠王學霸」 柯P身邊妹子氣質超仙 神人起底竟是「五冠王學霸」（圖／翻攝自PTT）
柯P身邊妹子氣質超仙 神人起底竟是「五冠王學霸」 2016年北一女「五冠王」，廖淯甯（左起）、陳芃瑄、施玥而與徐逸珊。其中，長相甜美的施玥而更是被網友讚為內外兼具的未來台大校花。（季志翔攝）

文章來源：PTT

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