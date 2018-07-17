衰男藥局買止痛藥 遇警臨檢…竟查出含K他命成分

衰男藥局買止痛藥 遇警臨檢…竟查出含K他命成分（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

友善列印
／綜合報導

不少人身體微恙時會到藥局買成藥，沒想到一名網友卻因為買藥淪為毒犯，被警察驗出止痛藥含有K他命成分，讓他當下非常錯愕也不能接受，連同藥局店員一同遭警方帶回偵辦。

一名29歲番姓男子，昨（16日）晚近9時許在台北市中山北路2段遭保大警員攔檢，並配合接受車內物品檢查，不料車內一包藥劑師配藥竟被驗出含有K他命成分。番男錯愕表示，「這是我在藥局買的止痛藥！」他說因為前陣子拔智齒的關係，所以拔牙後到藥局請藥師配發止痛藥，不知為何竟驗出K他命。

警方為慎重起見，隨即陪同番男前往林森北路該藥局，並對該配藥進行檢測，果真驗出含有K他命成分，對此，藥局蕭姓女店員表示，該藥品成分為卡馬西平，大多用來治療三叉神經痛，且老闆有固定配合的進貨廠商，她也不清楚為何藥品含有K他命。警方訊後將番男及蕭女依毒品罪送辦。

番男友人今（17日）凌晨在臉書《爆料公社》代為PO文指出，「藥局買止痛藥，卻變成毒犯…奉勸大家，藥局買藥要當心！」強調止痛藥是藥劑師直接給予的並沒有藥盒，「真的請大家於藥局買藥時千萬要當心！請買盒裝藥品、切勿讓藥局配藥，不然就有可能淪落在警局待上4小時以上的精神折磨。」

對此，不少網友質疑事件真實性，「藥局會把毒品當普通止痛藥賣？毒品是高毛利的東西，會被當成幾塊錢的止痛藥銷售？又不是頭殼壞掉，除非是當事人蓄意去向問題藥局購買毒品，被抓就裝無辜」、「不要亂爆料喔…最好有證據，否則小心藥局提告」。但警方表示確有此事，並當場查扣167顆藥錠，全案依相關條例偵辦中。

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文章來源：Facebook/爆料公社

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