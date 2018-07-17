服務費進誰口袋？這間餐廳全部給員工 網友瘋喊：老闆好

服務生示意圖，非當事人（shutterstock）

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在台灣餐廳消費時，並沒有像是國外一樣給小費的習慣，而是由餐廳在結帳時加收服務費，不過這個服務費真的有進到服務生的口袋裡嗎？一位網友就在網路上好奇發問「餐廳真的有把服務費轉移給服務生嗎？」沒想到竟然真的引出擔任餐廳老闆的網友回文，指出他的餐廳就是把額外多收、不強迫消費者給予的服務費全數發給員工，並秀出薪資條來證明，讓不少網友看了之後都瘋喊「老闆好」。

一位網友在批踢踢八卦板發文詢問「很多餐廳都有收服務費，可是每個月的盈收一定是不一樣的，代表服務費收到的也不一樣，可是服務生薪水好像沒什麼變動，餐廳真的有把服務費轉移到服務生身上？如果沒有，憑什麼收服務費？」

沒想到這個發問卻引起真正開餐廳的網友回文，指出他們店裡的做法是在客人消費完以後，詢問對方「願不願意因為外場人員的親切服務或體諒辛苦，給予20元的鼓勵。」結果願意給的客人比例大概將近3成，而此之外外場人員也可以經由客人的勾選肯定得到成就感。

而從網友秀出的薪資條中可見到服務生的底薪就高達35000，加班費加上獎金合計將近4萬元的薪資，在餐飲業中是一個很不可思議的數字。貼文曝光後，網友也紛紛留言：「這樣也沒有鼓勵到認真員工的實質意義」、「老闆在哪，我去上班了」、「服務生三萬五真的算是企業良心」、「月入四萬屌打一堆3XK工程師」。

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