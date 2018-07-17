轟飆車網紅詐欺背德 館長：我當不起你大哥！

2018年07月17日 14:32 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

健身網紅TAO之前因跟游姓富少飆車，因而被起底登上新聞版面，而館長也因為一張與TAO的合照，無端捲入車禍案件，氣得他開直播怒批「關我屁事啊！」如今館長再度因為線上健身教學槓上TAO，砲轟對方「不專業、不道德，更是非法」。

事實上，館長先前認為TAO之所以經常在社群上分享健身及飲食經驗，是出於愛好，並無賺錢之利益行為，還曾替對方澄清「他沒有在做線上動作教學。」沒想到日前卻爆出TAO與一名購買線上課程的學員發生糾紛，氣得他開直播痛批TAO涉嫌逃漏稅且沒有營業登記證，「賺錢不正當。」

再加上，專業營養師會根據不同學員的需求和身體狀況，擬定一套完善的飲食規劃，不是僅僅光說不練的教學，「（如果）整天就是雞胸肉、花椰菜跟糙米飯…這個東西你還要花錢去學？」且館長認為，如果沒有專業基礎，線上教學是一件危險的事情，因為無法評估學員的活動度和肌力穩定度，直言線上教學在業界與詐欺無異。最後館長更嗆聲「我當不起你大哥啦，我沒有你這種小弟…，我跟你不一樣，我不會想利用這樣賺錢的方式。」

對此，TAO則在IG上PO文回應「線上課程規劃本來就是課表而已，繳錢前寫得清清楚楚…」他也喊話館長，「如果真的把我當作小老弟，也希望老大哥你能將事情查證清楚後再發言，畢竟你也是極具影響力的人物，當老弟好辛苦。」