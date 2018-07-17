喝客人的飲料！按摩妹昏迷醒來 竟驚見「後門」狂出血

喝客人的飲料！按摩妹昏迷醒來 竟驚見「後門」狂出血(圖/翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

陌生的飲料千萬別亂喝！大陸北京一名從事按摩的女子，一年多前收到到府服務的工作，沒想到卻因一時鬆懈，喝下客人請的飲料後就昏迷不醒，等完全清醒過來時人已到家，且發現下體不斷流血，事後還被對方威脅不能報警，「不知道為什麼有人那麼變態，提醒同行還有女孩子好好保護自己......。」

被害女按摩師在微博PO文表示：「我是一名北京的按摩師，有時會做些上門的服務，這次遇到了人生難以忘卻的黑暗經歷......。」她淚訴遭客人迷姦，對方是一名從事汽車美容的男子，當天，她按摩到一半就陷入昏迷，醒來時似乎看見男客人洗完澡出走浴室。等到她回到家後，竟發現褲子、內褲都是血，且自己的肛門還不停在流血，「我感覺非常痛苦，也很氣憤，想哭，卻沒有眼淚......。」

喝客人的飲料！按摩妹昏迷醒來 竟驚見「後門」狂出血 被害女子事後拍照蒐證。(圖/翻攝自微博)
喝客人的飲料！按摩妹昏迷醒來 竟驚見「後門」狂出血 被害女子事後拍照蒐證。(圖/翻攝自微博)

事後被害女子氣憤向男客人興師問罪，不料對方卻回：「第一我沒錄像，第二全程戴套，第三我沒對妳身體做任何不好的事！」還嗆說要找一名綽號「瘋強」的黑道出面處理等等，讓被害女子不敢報警，只好把對方的照片、電話、事發經過都PO上網提醒同行的人要小心，事後也引起網友議論。

喝客人的飲料！按摩妹昏迷醒來 竟驚見「後門」狂出血 對方不僅不承認犯罪，還疑似要找黑道處理。(圖/翻攝自微博)
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