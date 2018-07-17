2018年07月17日 15:27 陳慶餘

要打去練舞室打！不滿運將亂開車 乘客下車開扁（取自臉書／長安後浪監察組）

香港長安邨今日凌晨發生一起街頭鬥毆事件，一名計程車司機疑似是因為不按照乘客的指令開車和乘客發生口角衝突，沒想到這時乘客卻突然暴怒，要運將下車和他理論並變成了全武行，由於一旁的保全在見狀後上前勸架，導致現場形成了三人互相推擠、手舞足蹈的逗趣畫面，影片曝光之後笑翻不少網友，紛紛利用最近爆紅的「紫禁之巔」梗來調侃：「要打去練舞室打！」

從曝光的影片中可見，身穿白衣的乘客不顧藍衣保全的勸阻，直接伸出一拳偷襲紅衣運將，而運將在被打之後心有不甘，開始利用小碎步計算與對手之間的距離，接著就是一左鉤拳正中白衣男的臉頰，接著兩人就一邊大罵一邊開始揮拳比劃，沒想到白衣男卻在過程中突然爆氣，大吼一聲扣住運將的頭部往計程車的引擎蓋招呼，接著還補好幾腳，讓見狀的藍衣保全連忙上前將兩人分開，而運將則是趁機躲回車內。

警方獲報趕到現場後，根據目擊者證詞將兩人以「在公開場合打架」為由逮捕，另外打人的白衣男則是另外被指控了「刑事毀壞」破壞罪，而兩人也在鬥毆過程中導致臉部和嘴巴受傷，在送醫之後已無大礙。

住在附近的住戶指出，白衣乘客疑似是不滿司機不願意把車子開進停車場，兩人才會爆發衝突。由於兩人的過招過程實在是太逗趣，因此在影片曝光後也先起網友熱議，紛紛留言表示：「這麼無力也打，花拳繡腿」、「是在跳廣場舞嗎？」甚至還有網友拿出最近突然爆紅的「紫禁之巔」梗來調侃：「要打去練舞室打」、「舞蹈中的變化，根本就不是在跳舞。好像是被神靈上身，整個人融入在舞蹈裡面，那股力量，幾乎讓人窒息⋯」