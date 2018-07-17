5元包子凍漲24年！佛心老闆公開「賺錢公式」

5元包子凍漲24年！佛心老闆公開「賺錢公式」（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

友善列印
／綜合報導

現代人吃巧又要吃飽，要滿足顧客挑剔的嘴著實不容易，不過新北市八里這一間魚丸店，24年走來，包子、饅頭一律5元銅板價，高CP值的美味吸引不少網友爭相揪團朝聖，直呼「太過分了！不用新台幣教訓不行」。

一名李姓網友今（17日）在臉書社團《爆怨公社》發文表示，「我真的要抱怨一下，都2018年了你們包子還在賣一顆5元，而且10年來都不用漲價喔，你們到底會不會做生意，我每次月底都去買2個包子10元，然後醬一直加，再配開水就可以飽很久，今天吃這樣40元。」

只見照片中的魚丸餛飩湯用料頗豐，3顆餛飩加2顆魚丸僅要30元，再加上2顆5元肉包，40元就能飽餐一頓，原PO笑說「不敢po地址是怕你們替我出氣去教訓老闆」。不少網友看了都說「這種的真可惡，沒去吃吃捧場不行」、「這家內用還是冷氣房耶」、「太過份了！看了火都上來了」、「這間我常吃，包子配上甜辣醬，好吃又便宜」、「台北賣這樣是在做功德」。

《蘋果》報導，第二代楊老闆受訪時表示，父母賣魚丸時間長達40年，搬來這裡已24年，而他完成學業後返家幫忙也有11年之久，一家3口每天清晨5點起床後就一路忙到6點半打烊，一天工時至少12至14時。

提到「5元包子饅頭」的賺錢公式，他說一包22公斤的麵粉平均480至500元，可產出380顆饅頭、進帳1900元，扣除成本（水、自製酵母、糖30元、瓦斯50元）約600元，則可淨賺1300元；至於肉包部分，一包麵粉可產出500顆、進帳2500元，扣掉成本大約800元，也有1700元獲利。

不過老闆話鋒一轉，提到「其實我們賺比較多的是湯啦！」他解釋，魚丸及餛飩都是純手工製作，可以大幅壓低成本，再加上店租每月收一次，攤一攤也不會太重，「也有人問我們怎麼不漲價？但漲1~2塊，客人可能會計較包子沒比較大？肉怎麼沒變多？我們純手工，很難做到都一樣大，與其這樣，不如有賺就好！」

文章來源：Facebook/爆怨公社

影片曝光！貨車撞倒機車落跑 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。