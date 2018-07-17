媽倒垃圾留兒在家！幾分鐘後聽見咕咚聲 孩子從5樓墜下

媽倒垃圾留兒在家！幾分鐘後聽見咕咚聲 孩子從5樓墜下(圖翻攝自/東網)

友善列印
/綜合報導

獨留孩子在家裡，儘管只是幾分鐘的時間，都有可能發生憾事。大陸遼寧一名媽媽，上周四（12日）外出倒垃圾，留下年僅2歲及4歲的女兒在家，沒想到幾分鐘後，她們竟然從5樓家中的窗戶墜下，母親趕緊將孩子送醫搶救，但她們傷勢都相當嚴重。

綜合陸媒報導，居住於鐵嶺市清河縣的媽媽白鳳（化名），與丈夫育有2名女兒，平時丈夫在外工作，因此都是她一人在家照顧孩子，當天她原本在家打掃，之後想把垃圾拿去丟，但又害怕獨留孩子在家會有危險，因此在出門前還特地將窗戶都關緊。

原本以為萬無一失，當她出門走到3樓時，突然聽到外頭傳來「咕咚」的聲響，心想不對勁趕緊回家，沒想到兩個女兒已不見，而窗戶已被打開，她往窗外向下看，驚見孩子們已躺在地上，她瞬間抓狂似的直奔下樓，趕緊送往醫院急救。

白鳳眼眶泛著淚水表示「我以為下樓扔垃圾，就幾分鐘的事，沒想到孩子這麼會工夫能出事兒…」，原來在白鳳出去後，長女便將窗戶打開向外張望，豈料妹妹也爬上窗戶，姐姐怕妹妹會掉下去，因此試圖將她往後拉，豈料兩人最後因重心不穩，一起從5樓墜下，先是掉落在一樓的雜物中，才滾到地面上。

孩子們經過搶救後已恢復神智，但是長女身上多處骨折，且胸部3至5胸椎壓縮性骨折、胸4椎體棘突骨折、雙側液氣胸、雙肺挫裂傷，導致她胸部以下沒知覺，未來可能有癱瘓的危險，而小女兒則是頭部瘀血、左臂骨折、全身擦傷，夫妻倆目前已募到4萬多元人民幣，但仍不夠支付龐大的醫療費。

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