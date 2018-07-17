不與閨蜜出去！設局虐待少女8小時「還烙堂哥性侵」

2018年07月17日 19:32 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

難道不與朋友出去玩，就要凌虐、性侵對方嗎？新北市一名14歲少女，日前因拒絕與朋友出遊，沒想到卻惹朋友不開心，竟跑至少女家樓下逮人，要求償還出遊期間支付的費用，甚至將她帶至河堤痛毆，更可惡的是還讓人性侵她，可惡行徑令人髮指。

一名女網友在《爆料公社》痛批，「你們會不會太誇張？當初出去吃飯什麼都『是你們說要請』！之後一直半夜約我妹出去，她不去你們就開始要討這錢，還半夜到家樓下堵我妹，把她帶去河堤打她就算了，還把她帶去山上讓別人性侵」。而該名被凌虐的少女，甚至因此患憂鬱症想自殺，讓原PO氣得表示「你們今天這樣對她，沒關係。等著收法院傳票！」。

受害者姊姊氣的PO文爆料，許多網友得知後都相當氣憤(圖翻攝自/爆料公社)

根據《ETtoday新聞雲》報導，14歲的少女與毆人的學生原本是朋友，她們時常會半夜約出去玩，而費用多半是對方支出，但她因為家人反對，且不想再這樣過生活，因此漸漸與朋友疏離，豈料卻變成遭凌虐的導火線。對方約了一群人在少女家樓下堵人，要求她償還先前花用的出遊費。

之後甚至假借約少女吃飯的名義，將她押至河堤邊痛毆，期間更不斷的賞巴掌，一旁同行的有人還發出訕笑，更將凌虐的影片拍攝下來，並在群組與其他人分享，而少女被毆打後，臉部有都處瘀傷、紅腫。事後，還合力將少女帶至觀音山的公廁，讓朋友的堂哥性侵她，行徑相當囂張可惡。

一群人之後將少女載至山下丟包，期間又再次毆打她，虐待持續8小時才釋放。少女回家後還不敢告知此事，直到乾姐姐打電話詢問她近況，被凌虐性侵一事才曝光，少女至醫院檢查後，發現她臉部紅腫瘀血，且下體還有撕裂傷，目前警方已著手調查，循線傳喚嫌犯到案。