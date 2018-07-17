台北女生比較漂亮？ 專業網友：「體重標準」勝外縣市

2018年07月17日 21:45 杜炤佑

台灣哪個縣市女生比較漂亮？近日有網友在PTT詢問「為何台北女生比較漂亮？」引起許多網友討論，甚至有專業網友點出關鍵，表示台北人的「體重標準」勝過其他縣市，所以美女似乎也比較多。

一名來自台中市的網友在PTT發文，表示他十幾年前曾待過台北一陣子，發現全台各縣市的男生都長得差不多，但台北的女生就是比較漂亮，讓他相當好奇，「究竟為何會這樣？很奇怪。」

其他網友則表示，「台北女生光是體重接近標準值就大勝其他縣市了」、「我覺得是因為保養觀念比較有」、「我覺得北部女生帶牙套的人很多」、「可能是穿著打扮吧」、「台北女生光是體重接近標準值就大勝其他縣市了，但是某些人就是愛凹靠醫美」。

網友在PTT詢問「為何台北女生比較漂亮？」(圖/翻攝自PTT)

針對台灣哪個縣市美女多，其實每一年在網路上都有不同的答案，例如2016年時，大部分的網友認為基隆美女最多，因為「基隆女生大多巴掌臉」；2017年時，網友則認為台南美女最多，原因是台南是荷蘭殖民時期的主要活動地區，加上又是很多平埔族，歷史上混血兒較多，例如周子瑜就是台南美女的代表之一。

根據衛福部公布的105年全國各縣市「過重及肥胖體位」人口佔比，最瘦與第二瘦的縣市，是都會區的台北與新北；而最胖縣市前三名分別為雲林、基隆、花蓮。