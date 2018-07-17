台北女生比較漂亮？ 專業網友：「體重標準」勝外縣市

台北女生比較漂亮？ 專業網友：「體重標準」勝外縣市(示意圖/本報資料照)

友善列印

台灣哪個縣市女生比較漂亮？近日有網友在PTT詢問「為何台北女生比較漂亮？」引起許多網友討論，甚至有專業網友點出關鍵，表示台北人的「體重標準」勝過其他縣市，所以美女似乎也比較多。

一名來自台中市的網友在PTT發文，表示他十幾年前曾待過台北一陣子，發現全台各縣市的男生都長得差不多，但台北的女生就是比較漂亮，讓他相當好奇，「究竟為何會這樣？很奇怪。」

其他網友則表示，「台北女生光是體重接近標準值就大勝其他縣市了」、「我覺得是因為保養觀念比較有」、「我覺得北部女生帶牙套的人很多」、「可能是穿著打扮吧」、「台北女生光是體重接近標準值就大勝其他縣市了，但是某些人就是愛凹靠醫美」。

台北女生比較漂亮？ 專業網友：「體重標準」勝外縣市 網友在PTT詢問「為何台北女生比較漂亮？」(圖/翻攝自PTT)

針對台灣哪個縣市美女多，其實每一年在網路上都有不同的答案，例如2016年時，大部分的網友認為基隆美女最多，因為「基隆女生大多巴掌臉」；2017年時，網友則認為台南美女最多，原因是台南是荷蘭殖民時期的主要活動地區，加上又是很多平埔族，歷史上混血兒較多，例如周子瑜就是台南美女的代表之一。

根據衛福部公布的105年全國各縣市「過重及肥胖體位」人口佔比，最瘦與第二瘦的縣市，是都會區的台北與新北；而最胖縣市前三名分別為雲林、基隆、花蓮。

柯P身邊妹子氣質超仙 神人起...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。