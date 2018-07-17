不捨主人手痠！忠犬緊跟輪椅旁 用頭幫身障男推輪椅

不捨主人手痠！忠犬緊跟輪椅旁 用頭幫身障男推輪椅(圖翻攝自/每日郵報)

友善列印
/綜合報導
不捨主人手痠！忠犬緊跟輪椅旁 用頭幫身障男推輪椅(影片來源/youtube/Frinston Lim)

狗是人類的好夥伴，當牠們看見主人有難時，甚至還會因此感到難過。菲律賓達沃市(Davao City)一名殘疾男子，身邊總是跟著一條狗，原來牠緊跟在一旁就是為了保護主人，甚至還會怕主人手痠，用頭頂著輪椅幫忙推，讓經過的路人相當感動，甚至請他們吃一餐。

根據《每日郵報》報導，達沃市一名46歲殘疾男子達尼洛(Danilo Alarcon)，由於行動不便只能靠輪椅活動，而他身邊總是跟著一隻黃狗迪哥(Digong)，原來牠為了保護主人，因此始終跟在一旁跑，期間若發現主人推輪椅手痠，還會用頭部頂在後面，幫主人推動。

一名女子費絲(Faith Revilla)與丈夫開車經過，恰好目擊這個溫馨的畫面，心裡感到相當溫暖，因此拍攝下來上傳網路，並表示「我們見證了這一段幸福的時刻，這條神奇的狗具有不凡的靈性，居然學會幫助主人推輪椅」、「任何詞都無法形容我現在的情緒，希望上帝保佑他們」。

夫妻倆還感動到請他們吃一餐，才得知原來達尼洛在幾年前發生車禍，導致他脊椎受傷無法再行走，未來也只能靠輪椅行動，但不知道為什麼，有一天他照常外出，身旁帶著迪哥，沒想到牠竟自己走到後面，幫他推輪椅，達尼洛表示「我想他應該是知道我很辛苦，我真得很感謝牠」。

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