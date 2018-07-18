買毒蛇被咬「僅用OK蹦包紮」！女子昏迷搶救 醫師：腦死

買毒蛇被咬「僅用OK蹦包紮」！女子昏迷搶救 醫師：腦死(示意圖非當事蛇/達志影像)

友善列印
/綜合報導

若被毒蛇咬傷，絕對要趕緊至醫院治療。大陸陝西一名女子，日前網購了一條「銀環蛇」（又稱雨傘節），不料卻被咬傷手指，但她認為是小傷，因此僅用「OK蹦」包紮，不久後身體便感到不適，就醫時意識還算清醒，但檢查期間卻出現昏迷，甚至無法自主呼吸，搶救後仍宣告腦死。

綜合陸媒報導，居住於渭南市的21歲小芳(化名)，在網路上買了一條銀環蛇，豈料期間卻不慎被咬傷左手食指，起初並未多加留意，只是用繩子包紮並貼上「OK蹦」處理，直到身體出現不適後，才告知家人，趕緊送往醫院治。

小芳抵達醫院後，當時意識還算清醒，她的左手食指第二關節側邊有紅點，已出現遭蛇咬傷中毒的徵狀，但在檢查過程中，小芳逐漸失去意識，甚至心臟停止跳動，且無法自主呼吸，近50分鐘的搶救後，小芳才恢復心跳，但仍無法自行呼吸，他們趕緊替她注射血清，但狀況仍未見好轉。

之後更調來銀環蛇的抗毒血清，注射後情況還是越來越糟，經過多天的治療，小芳仍未清醒，16日醫師便宣布小芳已腦死，並安排救護車幫忙家屬將她送回家。醫師表示，查看小芳手機網購紀錄，當時她與賣家溝通時，對方曾告知銀環蛇有毒，且還詢問她用途，小芳當時表示要泡藥酒，但親戚透露，小芳疑似是想用來當寵物。

醫師也提醒，若是被有劇毒的蛇咬傷，先是用繩子在距離傷口10公分處進行包紮，10至15分鐘過後，鬆開再包紮一次，可有效減緩毒素擴散，再用清水清洗傷口，並按壓傷口排毒，且要趕緊至醫院治療，清楚向醫師告知被咬蛇種、時間等，讓醫師可立即進行治療。

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